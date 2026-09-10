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Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι ο επιβάτης μετατοπίστηκε βίαια λόγω αποσυμπίεσης, αλλά δεν εξήλθε από το παράθυρο.

Η εταιρεία αναμένει τα επίσημα πορίσματα της αρμόδιας επιτροπής ασφαλείας για να διαλευκάνει τις συνθήκες του ατυχήματος.

Παράλληλα, η διοίκηση της Ryanair ενέκρινε το υψηλό μπόνους του διευθύνοντος συμβούλου παρά τις αντιδράσεις σημαντικού μέρους των μετόχων.

Ο Μάικλ Ο’Λίρι προκάλεσε επίσης αντιδράσεις με δηλώσεις του κατά της βρετανικής υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και των ανταγωνιστικών αεροπορικών εταιρειών.

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Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν παράθυρο του αεροσκάφους αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα ένας επβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα έξω από το αεροσκάφος και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η Ryanair θα περάσει στην «αντεπίθεση», δηλώνοντας ότι θα αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του Λιούμπισα Κάροβιτς. Την ίδια στιγμή, ο ο δικηγόρος του 61χρονου Σέρβου δήλωσε ότι το κεφάλι και το δεξί χέρι του πελάτη του κατέληξαν έξω από το παράθυρο λόγω της απότομης αποσυμπίεσης.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στο Δουβλίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι ανέφερε ότι ο Κάροβιτς «σίγουρα μετατοπίστηκε βίαια προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε από αυτό».

Και πρόσθεσε: «Κανένα μέρος του προσώπου του δεν βγήκε έξω. Δεν θεωρούμε ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο, αν και σίγουρα μετατοπίστηκε προς αυτό. Ο επιβάτης φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του. Πρόκειται να αμφισβητήσουμε τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέλος του σώματός του βρέθηκε έξω από το παράθυρο».

Ο διευθύνων σύμβουλος υπογράμμισε ότι «δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός» και ότι η εταιρεία «θα πρέπει να περιμένει τα πορίσματα της έκθεσης» από την Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ που είχε αναλάβει να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Στην υπόθεση εμπλέκονται η κατασκευάστρια του 737 Boeing, η κατασκευάστρια των κινητήρων GE, καθώς και η Ryanair.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν τη συνεδρίαση των μετόχων της εταιρείας. Εκεί, το ένα τρίτο των μετόχων αντέδρασε και καταψήφισε το τεράστιο μπόνους του Ο’Λίρι, το οποίο μπορεί να αγγίξει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το μπόνους αυτό του δίνει το δικαίωμα να αγοράσει 10 εκατομμύρια μετοχές, αρκεί η εταιρεία να πιάσει συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους και ο ίδιος να μείνει στη διοίκηση μέχρι το 2032. Παρά τις αντιρρήσεις, η πρόταση τελικά εγκρίθηκε.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Ryanair επιτέθηκε ξανά στη βρετανική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (Nats) για ένα πρόσφατο τεχνικό πρόβλημα που ακύρωσε πάνω από 2.100 πτήσεις και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Ο Ο’Λίρι κατηγόρησε ανοιχτά τον διοικητή της Nats ότι «λέει ψέματα για να σωθεί». Η Ryanair υποστηρίζει ότι το λάθος οφείλεται σε ένα προβληματικό σχέδιο πτήσης —όπως είχε συμβεί και το 2023— ενώ η Nats παραδέχεται μεν το τεχνικό σφάλμα, αλλά αρνείται ότι ήταν το ίδιο με τα προηγούμενα.

Τέλος, ο Ο’Λίρι προκάλεσε για άλλη μια φορά οργή, αποκαλώντας τις ανταγωνιστικές αεροπορικές εταιρείες «βιαστές» λόγω των υψηλών τιμών τους. Όταν οι δημοσιογράφοι τονρώτησαν αν θεωρεί σωστό να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, εκείνος απάντησε: «Απολύτως».

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο 61χρονος δήλωσε πως η ζώνη ασφαλείας ήταν αυτή που τον έσωσε, γιατί τον συγκράτησε μέσα στο αεροπλάνο όταν έχασε τις αισθήσεις του.