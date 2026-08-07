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Άλλοι επιβάτες επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν με δυσκολία να τραβήξουν τον άνδρα πίσω στο εσωτερικό της καμπίνας, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Μία αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις σκηνές πανικού και τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να βοηθήσει τον συνεπιβάτη της.

Οι επιβάτες της πτήσης προχωρούν πλέον σε νομικές ενέργειες μέσω δικηγορικού γραφείου, διεκδικώντας αποζημιώσεις και αναζητώντας την απόδοση ευθυνών από την αεροπορική εταιρεία.

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Σκηνές έντονου πανικού σημειώθηκαν σε πτήση της Ryanair τον προηγούμενο μήνα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν παράθυρο του αεροσκάφους αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκαλώντας αιφνίδια αποσυμπίεση της καμπίνας. Πρωταγωνιστής του απίστευτου περιστατικού ήταν ο 61χρονος Σέρβος Λιούμπισα Κάροβιτς που βρέθηκε με το μισό του σώμα έξω από το αεροσκάφος μετά από θραύση παραθύρου.

Η σύζυγός του μαζί με άλλους επιβάτες τον συγκρατούσαν μέχρι να καταφέρουν να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Μία επιβάτης που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος σπάει τη σιωπή της και περιγράφει όλα όσα είδε εκείνα τα δραματικά λεπτά.

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«Ξαφνικά ακούω έναν πάρα πολύ δυνατό κρότο. Με χτυπάει ένα κύμα αέρος. Γυρνάω το κεφάλι μου προς τα δεξιά και είδα τον άνθρωπο με το δεξί πάνω μέρος του σώματος έξω από το παράθυρο, είχε μείνει μέσα η αριστερή μεριά. Ένα κομμάτι του προσώπου του από την αριστερή μεριά είχε ζαρωθεί, ήταν σαν πλαστελίνη γιατί κόλλησε στο παράθυρο», περιγράφει η κυρία Κυρανού.

Στο αεροπλάνο «υπήρχε χαμός» και «όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο. Προσεύχονταν, κλαίγανε, ήταν έντρομοι». «Η πίεση από έξω ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Έβαλα όλη μου τη δύναμη και όλο μου το βάρος που θα μπορούσα να τον τραβήξω μέσα. Δεν τα κατάφερα. Για αυτό αστραπιαία φώναξα “βοήθεια”. Δεν τον άφηνα γιατί έλεγα θα φύγει. Με βοήθεια, όλοι μαζί, καταφέραμε και τον βάλαμε μέσα στο αεροπλάνο», περιγράφει.

Η επιβάτης θυμάται πως ρωτούσε «αν ήταν ζωντανός» γιατί «αυτή ήταν η έννοιά μου, αν όντως κατάφερα να βοηθήσω». Σύμφωνα με τον ALPHA η κυρία Κυρανού είχε κακώσεις στο χέρι, προβλήματα στην ακοή και την αναπνοή αλλά και ψυχικό τραύμα. «Ήταν εφιαλτική… Ήταν τραγωδία… Ελπίζω κανείς να μην το ζήσει», κατέληξε.

Οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair προχωρούν σε νομικές ενέργειες. «Θα διεκδικήσουμε αποζημίωση στο αστικό κομμάτι στα αμερικανικά δικαστήρια. Ήδη έχουμε μιλήσει με γραφείο στη Νέα Υόρκη όπου θα συνεργαστούμε», δήλωσε ο δικηγόρος επιβατών, κ. Μαρκοβίτης. «Βασικός μας στόχος είναι η λογοδοσία των υπευθύνων και η διασφάλιση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε από την πλευρά της η δικηγόρος, κυρία Μαρκοβίτη.