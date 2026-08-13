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Η αποσυμπίεση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί μερικώς εκτός καμπίνας, αλλά οι επιβάτες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόσκρουσης πτηνού στον κινητήρα ως πιθανή αιτία της σοβαρής βλάβης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γερμανία, όταν ένας 61χρονος επιβάτης τραυματίστηκε μετά το σπάσιμο παραθύρου του αεροσκάφους και βρέθηκε μερικώς εκτός της καμπίνας.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα Αμερικανών ερευνητών, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με εξαρτήματα τα οποία αποκολλήθηκαν από τον κινητήρα του αεροσκάφους.

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Το συμβάν σημειώθηκε τον Ιούλιο, λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η πτήση είχε προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας και εκτελούνταν από τη Malta Air, θυγατρική της Ryanair, με αεροσκάφος Boeing 737-800.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε ένα πτερύγιο του ανεμιστήρα του κινητήρα. Τα θραύσματα εκτοξεύτηκαν προς την άτρακτο του αεροσκάφους, προκαλώντας ζημιές σε διαφορετικά σημεία και καταστρέφοντας το παράθυρο στη σειρά 11.

Η απότομη αποσυμπίεση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα το κεφάλι του 61χρονου επιβάτη να βρεθεί μερικώς έξω από το άνοιγμα. Οι υπόλοιποι επιβάτες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τραβήξουν τον άνδρα ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Στην παροχή πρώτων βοηθειών συνέβαλε ένας γιατρός που επέβαινε στην πτήση. Ο 61χρονος υπέστη τραυματισμούς στον αυχένα και στον ώμο, καθώς και εγκαύματα από τριβή.

Μετά το σπάσιμο του παραθύρου, ενεργοποιήθηκαν αυτόματα οι μάσκες οξυγόνου, ενώ το αεροσκάφος άρχισε να κατεβαίνει σε χαμηλότερο ύψος. Παράλληλα, ορισμένοι επιβάτες προσπάθησαν να περιορίσουν προσωρινά το άνοιγμα, χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό κουτί.

Το Boeing παρέμεινε στον αέρα για περίπου 30 λεπτά, προκειμένου να καταναλώσει καύσιμα, και στη συνέχεια επέστρεψε με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

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Εντοπίστηκαν υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από την εξέταση του κινητήρα, καθώς εντοπίστηκαν υπολείμματα πτηνού στο εσωτερικό του. Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να υπέστη πρόσκρουση με πτηνό.

Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν καταλήξει στην οριστική αιτία της βλάβης. Την έρευνα έχει αναλάβει το NTSB, σε συνεργασία με την ελληνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος κινητήρας είχε υποβληθεί σε επιθεώρηση τον Μάιο του 2026 και τον Νοέμβριο του 2025. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είχαν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά πιθανής πρόσκρουσης πτηνών.

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Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την αλληλουχία των γεγονότων και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη που οδήγησε στο πρωτοφανές περιστατικό.

Με πληρφορίες από The Associated Press

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