Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινού παγώματος των μισθών των εργαζομένων της για να αντιμετωπίσει την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων.

Τα κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν κατά 16% το τελευταίο εξάμηνο λόγω της αύξησης κατά 15% στις δαπάνες για καύσιμα.

Η αεροπορική εταιρεία προβλέπει περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων στην Ευρώπη για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Η διοίκηση της Ryanair σχεδιάζει επίσης τη διεύρυνση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της εταιρείας.

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Η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινού «παγώματος» των μισθών των εργαζομένων της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, το οποίο έχει εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα «μέχρι και το 2027», εκτός εάν υπάρξει «ταχεία επίλυση» της σύγκρουσης.

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Σύμφωνα με τη Ryanair, το κόστος των καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα κατά 2 δισ. ευρώ , ενώ εκτιμά ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη θα αυξηθούν, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της επιβάρυνσης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ryanair καταγράφουν πτώση, καθώς τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 16% και διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Βασικός παράγοντας της μείωσης ήταν η αύξηση κατά 15% στις δαπάνες για καύσιμα.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι έχει ήδη «κλειδώσει» σε προκαθορισμένες τιμές το 80% των αναγκών της σε καύσιμα, μέσω της πρακτικής αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Ωστόσο, για το υπόλοιπο 20% των προμηθειών της, το κόστος έχει πλέον διπλασιαστεί.

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στην αγορά αεροπορικών καυσίμων, περιορίζοντας τις ποσότητες διυλισμένων προϊόντων που προέρχονται από τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Αυτό έχει οδηγήσει σε εντονότερο ανταγωνισμό για την εξασφάλιση καυσίμων από άλλες αγορές και, κατ’ επέκταση, σε αύξηση των τιμών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα ότι οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις της τάξης του 15% έως 20% στα εισιτήρια την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, είχε επισημάνει ότι παραμένει αμφίβολο αν οι αυξήσεις αυτές θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση από το υψηλότερο κόστος πετρελαίου.

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Παράλληλα, η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των μισθολογικών αυξήσεων, καθώς βρίσκονται προς ολοκλήρωση πολυετείς συμφωνίες αποδοχών που έχει συνάψει με τα συνδικάτα.

Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται, επίσης, η διεύρυνση της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της.

Με πληροφορίες από: bbc.com

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