Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, αυτό θα εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, σύμφωνα με την ημιεπίσημη υπηρεσία ειδήσεων Tasnim που δημοσίευσε την είδηση την Κυριακή.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο το γεγονός ότι μερικές φορές μιλούν για πόλεμο, αεροπλάνα, πλοία και όλα αυτά. Στο παρελθόν, οι Αμερικανοί έχουν απειλήσει επανειλημμένα και έχουν δηλώσει ότι όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του πολέμου», υπογράμμισε ο Iρανός ηγέτης, προσθέτοντας ότι «ο ιρανικός λαός δεν θα επηρεαστεί από αυτές τις απειλές».

Advertisement

Advertisement

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα ξεκινήσει καμία επίθεση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, αλλά ο ιρανικός λαός θα χτυπήσει σκληρά όποιον της επιτεθεί, τόνισε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, αναφέρει το πρακτορείο Μehr.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ναυτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, μετά τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν ότι θα επέμβει αν η χώρα δεν συμφωνήσει σε πυρηνική συμφωνία ή δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Μια διπλωματική λύση παραμένει στο τραπέζι, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι είναι έτοιμη για «δίκαιες» διαπραγματεύσεις που δεν θα αποσκοπούν στον περιορισμό των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Ο αμερικανικός ναυτικός στόλος διαθέτει επί του παρόντος έξι αντιτορπιλικά, ένα αεροπλανοφόρο και τρία παράκτια πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω των οικονομικών δυσκολιών, αλλά μετατράπηκαν στην πιο οξεία πολιτική πρόκληση για την Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979, έχουν πλέον υποχωρήσει μετά την καταστολή.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών που συνδέονται με τις αναταραχές ανέρχεται σε 3.117, ενώ η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε την Κυριακή ότι έχει επαληθεύσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 6.713 ατόμων. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία αυτά.

Ο Χαμενεΐ συνέκρινε τις διαμαρτυρίες με «πραξικόπημα», δηλώνοντας ότι ο στόχος της «στάσης» ήταν να επιτεθεί στα κέντρα που κυβερνούν τη χώρα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.