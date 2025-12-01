Τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου για το 2025 παρουσίασε η Μελάνια Τραμπ, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα είναι φόρος τιμής στις οικογένειες που έχασαν μέλος τους κατά τη διάρκεια της ενεργού στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε προσωπικά κάθε λεπτομέρεια της διακόσμησης, με τον σχεδιασμό να ξεκινά μήνες νωρίτερα.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

«Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά. Χριστούγεννα στην Αμερική. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που έχουμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Σε τελική ανάλυση, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο ατελείωτες δυνατότητες» έγραψε σε ανάρτησή της η Μελάνια.

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή για να γιορτάσουμε ό,τι κάνει τις ΗΠΑ ξεχωριστές και ότι, παρότι κάθε σπίτι έχει τις δικές του παραδόσεις, οι κοινές αξίες ενώνουν τους Αμερικανούς. «Σε κάθε κοινότητα, απλές πράξεις καλοσύνης αντανακλούν το διαρκές αμερικανικό πνεύμα γενναιοδωρίας, πατριωτισμού και ευγνωμοσύνης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.