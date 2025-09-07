Η Ρώμη και ολόκληρος ο καθολικός κόσμος στρέφουν το βλέμμα τους στο Βατικανό όπου, την Κυριακή (7/9), πραγματοποιήθηκε η αγιοκατάταξη του Κάρλο Ακούτις, του εφήβου που έγινε γνωστός ως «ο Influencer του Θεού». Ο νεαρός, που πέθανε το 2006 σε ηλικία μόλις 15 ετών από λευχαιμία, θα είναι ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials, σε τελετή υπό τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Από το Λονδίνο στο Μιλάνο και η αποστολή του

Ο Κάρλο Ακούτις γεννήθηκε το 1991 στο Λονδίνο από Ιταλούς γονείς, αλλά μεγάλωσε στο Μιλάνο. Από μικρός, αυτοδίδακτος στον προγραμματισμό, αξιοποίησε τις ψηφιακές του δεξιότητες για να καταγράψει θαύματα και στοιχεία της καθολικής πίστης στο διαδίκτυο. Η καθημερινή συμμετοχή του στη Θεία Λειτουργία και η αλληλεγγύη που έδειχνε σε παιδιά, που δέχονταν εκφοβισμό, και σε αστέγους τον έκαναν παράδειγμα προς μίμηση.

Το Βατικανό , σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει αναγνωρίσει δύο θαύματα μετά τον θάνατό του, τη θεραπεία ενός παιδιού στη Βραζιλία με σοβαρή παγκρεατική δυσπλασία και την ανάρρωση μιας φοιτήτριας από την Κόστα Ρίκα που τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι συγγενείς τους προσευχήθηκαν στον Κάρλο Ακούτις ζητώντας τη βοήθειά του. Σήμερα, το σώμα του φυλάσσεται σε γυάλινο τάφο στην Ασίζη της Ούμπρια, όπου χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν κάθε χρόνο.

Πάντως, το σημαντικότερο έργο του Κάρλο Ακούτις παραμένει ο ιστότοπος που δημιούργησε για τα «θαύματα της Ευχαριστίας», διαθέσιμος σε σχεδόν 20 γλώσσες. Εκεί συγκεντρώνονται πληροφορίες για 196 ανεξήγητα περιστατικά που σχετίζονται με την Ευχαριστία, την οποία οι Καθολικοί θεωρούν ως το σώμα του Χριστού.

Η πορεία του Ακούτις προς την αγιοκατάταξη

Επισημαίνεται ότι η τελετή της Κυριακής (7/9), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, θα είναι η πρώτη αγιοκατάταξη για τον νέο Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Μαζί με τον Κάρλο Ακούτις θα ανακηρυχθεί Άγιος και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι, ο Ιταλός νέος που πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920 και ήταν γνωστός για την αφοσίωσή του στους φτωχούς.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δώσει ώθηση στην αγιοκατάταξη του Κάρλο Ακούτις, θεωρώντας τον πρόσωπο-γέφυρα για να εμπνεύσει τους νέους καθολικούς. «Ο Κάρλο γνώριζε πολύ καλά ότι όλος ο μηχανισμός των επικοινωνιών, της διαφήμισης και της κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μας νανουρίσει, να μας εθίσει στον καταναλωτισμό και στην αγορά του τελευταίου πράγματος στην αγορά», είχε γράψει το 2019, προσθέτοντας: «Ωστόσο, ήξερε πώς να χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία επικοινωνιών για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο, να επικοινωνήσει αξίες και ομορφιά».

Πάντως, ο διάδοχός του, Πάπας Λέων ΙΔ΄, έχει επίσης αναφερθεί στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.