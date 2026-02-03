Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων (730 εκατ. λιρών) από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης της κυβέρνησής του με το ίδρυμα.

Η είδηση έρχεται μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει από την απαίτησή της για καταβολή 200 εκατ. δολαρίων κατά τις διαπραγματεύσεις με το πανεπιστήμιο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ σε ανάρτησή του στο Truth Social αργά το βράδυ της Δευτέρας, κατηγορώντας το Χάρβαρντ ότι «τάιζε πολλά ανοησίες» στους New York Times.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν κατηγορήσει το Χάρβαρντ ότι δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Το Χάρβαρντ έχει απορρίψει την κατηγορία.

Το Χάρβαρντ έχει αποτελέσει κεντρικό στόχο της εκστρατείας του Λευκού Οίκου για την εξάλειψη όσων αποκαλεί «woke» και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ο Τραμπ ανακάλεσε περίπου 2 δισ. δολάρια σε ερευνητικές επιχορηγήσεις προς το Χάρβαρντ και πάγωσε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Το πανεπιστήμιο κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι καμία κυβέρνηση «δεν θα πρέπει να υπαγορεύει τι μπορούν να διδάσκουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποιους μπορούν να δέχονται και να προσλαμβάνουν, και ποιους τομείς σπουδών και έρευνας μπορούν να ακολουθούν».

Αργότερα, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε τις περικοπές χρηματοδότησης δισεκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου του πανεπιστημίου.

Ο Λευκός Οίκος δεσμεύτηκε να προσβάλει άμεσα την «εξοργιστική απόφαση», δηλώνοντας ότι το Χάρβαρντ παραμένει «μη επιλέξιμο για επιχορηγήσεις στο μέλλον».

Πριν από την ανακοίνωση της Δευτέρας, η κυβέρνηση βρισκόταν σε συζητήσεις με το Χάρβαρντ για μια πιθανή συμφωνία προκειμένου να αποδεσμευτεί η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

«Τώρα διεκδικούμε Ένα Δισεκατομμύριο Δολάρια σε αποζημιώσεις και δεν θέλουμε να έχουμε καμία περαιτέρω σχέση στο μέλλον με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», έγραψε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Κατηγόρησε το Χάρβαρντ για «σοβαρές και αποτρόπαιες παρανομίες», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο πιστεύει ότι παραβίασε τον νόμο.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν απειλήσει να ανακαλέσει το καθεστώς φοροαπαλλαγής του Χάρβαρντ και να θέσει υπό κρατικό έλεγχο τις πατέντες του πανεπιστημίου που προέρχονται από έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Τρία άλλα πανεπιστήμια της Ivy League —το Κολούμπια, το Πεν και το Μπράουν— κατέληξαν σε συμφωνίες με τον Τραμπ για να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που κινδύνευε λόγω παρόμοιων ισχυρισμών της κυβέρνησης, αντί να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από BBC