Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμος να αποσύρει τα στρατεύματα από την ανατολική βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση ότι και η Μόσχα θα αποσυρθεί από την περιοχή, δημιουργώντας μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Αναφέροντας λεπτομέρειες για το σχέδιο 20 σημείων που συμφώνησαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι θα απαντήσουν την Τετάρτη μόλις οι Αμερικανοί μιλήσουν μαζί τους.

Περιγράφοντας το σχέδιο ως «το κύριο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου», είπε ότι προτείνει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους για μια συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.

Σχετικά με το βασικό ζήτημα του ανατολικού Ντονμπάς της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» ήταν μια πιθανή επιλογή.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, καθώς η Ουκρανία ήταν αντίθετη στην αποχώρηση, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ή μια ελεύθερη οικονομική ζώνη. Οποιαδήποτε περιοχή από την οποία θα αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα θα πρέπει να αστυνομεύεται από την Ουκρανία, τόνισε.

«Υπάρχουν δύο επιλογές», είπε ο Ζελένσκι, «είτε ο πόλεμος θα συνεχιστεί είτε θα πρέπει να αποφασιστεί κάτι σχετικά με όλες τις πιθανές οικονομικές ζώνες».

Το σχέδιο των 20 σημείων θεωρείται ως επικαιροποίηση ενός αρχικού εγγράφου 28 σημείων, στο οποίο συμφώνησε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με τους Ρώσους πριν από αρκετές εβδομάδες, το οποίο θεωρήθηκε ευρέως ότι προσανατολίζεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Οι Ρώσοι έχουν επιμείνει στην αποχώρηση της Ουκρανίας από σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ με αντάλλαγμα μια ειρηνευτική συμφωνία. Το υπόλοιπο βρίσκεται ήδη υπό ρωσική κατοχή.

Ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών ζητημάτων, θα πρέπει να επιλυθούν «σε επίπεδο ηγετών», αλλά το νέο προσχέδιο θα παρέχει στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και στρατιωτική δύναμη 800.000 ανδρών, εξήγησε ο Ζελένσκι.

Μεγάλο μέρος του ενημερωμένου σχεδίου μοιάζει με αυτό που προέκυψε από τις πρόσφατες συνομιλίες στο Βερολίνο, στις οποίες συμμετείχαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες. Το σκηνικό μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου η ομάδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμιτρίεφ και στη συνέχεια με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Φαίνεται τώρα να υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εδαφικό ζήτημα, αν και είναι σαφές ότι η ουκρανική πλευρά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συναίνεση με τους Αμερικανούς.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι εάν η Ουκρανία ήταν διατεθειμένη να αποσύρει τις βαριές δυνάμεις της κατά πέντε, 10 ή 40 χιλιόμετρα στο 25% του Ντόνετσκ που εξακολουθούσε να κατέχει για να δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη, καθιστώντας το ουσιαστικά αποστρατιωτικοποιημένο, τότε η Ρωσία θα έπρεπε να κάνει το ίδιο «αντίστοιχα κατά πέντε, 10 ή 40 χιλιόμετρα».

Ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά των πόλεων Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ, που αποτελούν τη «ζώνη-φρούριο» της Ουκρανίας, έχοντας καταλάβει την πόλη Σιβέρσκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απίθανο να εντυπωσιαστεί από το είδος του συμβιβασμού που προτείνεται για το Ντόνετσκ. Δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Ρωσία θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής Ουκρανίας με τη βία εάν τα ουκρανικά στρατεύματα δεν αποσυρθούν.

Ωστόσο, ο Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα τερματίσει σχεδόν τέσσερα χρόνια πλήρους κλίμακας πολέμου και ο Ουκρανός πρόεδρος πιστεύει ότι η Ρωσία δεν έχει την πολυτέλεια να απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

«Δεν μπορούν να πουν στον Πρόεδρο Τραμπ, “κοίτα, είμαστε κατά μιας ειρηνικής διευθέτησης”», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Αν προσπαθήσουν να εμποδίσουν τα πάντα, τότε ο Πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να μας οπλίσει βαριά, επιβάλλοντας παράλληλα όλες τις πιθανές κυρώσεις εναντίον τους».

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι εάν δημιουργηθεί μια ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντόνετσκ, αυτή θα πρέπει να τεθεί υπό ουκρανική διοίκηση και αστυνομία – «σίγουρα όχι η λεγόμενη ρωσική αστυνομία». Η σημερινή γραμμή του μετώπου θα γίνει τότε το όριο της οικονομικής ζώνης με διεθνείς δυνάμεις επί του εδάφους κατά μήκος της γραμμής επαφής για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ρωσική διείσδυση.

Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής απορρίψει μια ευρωπαϊκή πρόταση για την επιτήρηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μέσω ενός Συνασπισμού των Προθύμων, χαρακτηρίζοντάς την ως «θρασύτατη απειλή».

Θα πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα για ολόκληρο το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε ο Ζελένσκι, και μόνο ένα δημοψήφισμα θα μπορούσε να αποφασίσει για την ιδέα μιας πιθανής ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς.

Τόνισε ότι θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια που κατέχεται επί του παρόντος από τη Ρωσία και ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα πρέπει να αποσυρθούν από τέσσερις άλλες ουκρανικές περιοχές – το Ντνιεπροπετρόφσκ, το Νικολάιφ, το Σούμι και το Χάρκοβο.

Η τρέχουσα πρόταση των ΗΠΑ για τον πυρηνικό σταθμό θα ήταν η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ρωσία να τον λειτουργήσουν από κοινού, αλλά το Κίεβο διαφώνησε με αυτό, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Ουκρανίας και προτείνουν ένα σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ της Ρωσίας και της γειτονικής της χώρας με μηχανισμό παρακολούθησης.

Εκτός από τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που αντικατοπτρίζουν το Άρθρο Πέντε του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα μέλη να βοηθούν έναν σύμμαχο που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία θα έχει στη διάθεσή της μέγιστη στρατιωτική δύναμη 800.000 ανδρών σε καιρό ειρήνης.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται σχετικά με ένα σχέδιο των ΗΠΑ για λήψη αποζημίωσης σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας, επομένως ο Ζελένσκι λέει ότι αυτό δεν αποτελεί επί του παρόντος μέρος του εγγράφου.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά που να εμποδίζει την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο των 28 σημείων και κάτι που η Ρωσία έχει σταθερά απαιτήσει.

Και το τελευταίο πλαίσιο προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καθορισμένη ημερομηνία ένταξης. Επί του παρόντος, είναι υποψήφια χώρα, αλλά ορισμένες άλλες υποψήφιες χώρες θεωρούνται πρώτες στη σειρά, όπως η Αλβανία.

Υπάρχουν σχέδια για ένα επενδυτικό ταμείο στην Ουκρανία ύψους περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη.

Μεταξύ των άλλων σημείων είναι η απαίτηση η Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πιέσει και οι δύο για τη διεξαγωγή εκλογών, παρόλο που η Ουκρανία βρίσκεται σε στρατιωτικό νόμο λόγω της πλήρους εισβολής.