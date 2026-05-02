Ο Ντάγκλας Κόστα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, της Γιουβέντους και της εθνικής Βραζιλίας, έκανε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση: μπήκε στο OnlyFans.

Όχι, όπως διευκρινίζεται, για να ακολουθήσει απαραίτητα τη γνωστή ενήλικη πλευρά της πλατφόρμας, αλλά για να μοιραστεί αποκλειστικό περιεχόμενο με τους θαυμαστές του, στιγμές από την καθημερινότητά του, προπονήσεις, παρασκήνια και υλικό που δεν ανεβαίνει στα κλασικά social media.



Η είδηση έχει ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή αφορά έναν ποδοσφαιριστή με καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, αλλά επειδή δείχνει και κάτι μεγαλύτερο: το OnlyFans, μια πλατφόρμα που έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως μέσω του adult περιεχομένου, προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να παρουσιαστεί και ως χώρος για celebrities, αθλητές, γυμναστές, μουσικούς, influencers και δημιουργούς κάθε είδους.



Ο Κόστα δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Έχει αγωνιστεί σε Μπάγερν, Γιουβέντους, Σαχτάρ, LA Galaxy, Φλουμινένσε και Σίδνεϊ FC, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με τη Βραζιλία. Η μετακίνησή του στην αυστραλιανή Sydney FC το 2024 συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο σύλλογος τον παρουσίασε ως μεγάλη μεταγραφή για το πρωτάθλημα της A-League.



Τι είναι το OnlyFans



Το OnlyFans είναι μια συνδρομητική πλατφόρμα περιεχομένου. Με απλά λόγια, ένας δημιουργός ανοίγει προφίλ, ανεβάζει φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ή live υλικό και οι χρήστες πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Τα έσοδα μπορεί να προέρχονται από μηνιαίες συνδρομές, tips, προσωπικά μηνύματα ή pay-per-view περιεχόμενο, δηλαδή υλικό που ξεκλειδώνει μόνο με έξτρα πληρωμή.



Η πλατφόρμα ξεκίνησε το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε γνωστή κυρίως επειδή επέτρεψε σε δημιουργούς adult περιεχομένου να πληρώνονται απευθείας από το κοινό τους. Αυτό παραμένει μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς της, όμως δεν είναι το μοναδικό. Στο OnlyFans υπάρχουν επίσης λογαριασμοί που σχετίζονται με fitness, lifestyle, μαγειρική, μουσική, gaming, αθλητισμό και παρασκήνια από τη ζωή γνωστών προσώπων.



Με άλλα λόγια, το OnlyFans δεν σημαίνει αυτομάτως γυμνό ή ερωτικό περιεχόμενο. Σημαίνει κυρίως περιεχόμενο πίσω από συνδρομή. Το τι είδους περιεχόμενο ανεβάζει ο κάθε δημιουργός εξαρτάται από τον ίδιο, από το κοινό του και από τους κανόνες της πλατφόρμας.

Είναι μόνο για γυναίκες;



Όχι. Το OnlyFans δεν είναι μόνο για γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες, άντρες, ζευγάρια, performers, influencers, αθλητές, μοντέλα, γυμναστές, σεφ, μουσικοί και γενικά δημιουργοί που χτίζουν κοινό γύρω από διαφορετικά είδη περιεχομένου.



Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η πλατφόρμα συνδέθηκε πολύ έντονα με γυναίκες δημιουργούς adult περιεχομένου, γιατί εκεί υπήρξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τα πιο εντυπωσιακά έσοδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άντρες απουσιάζουν. Αντίθετα, υπάρχουν και άντρες δημιουργοί, είτε στο adult περιεχόμενο είτε σε πιο mainstream κατηγορίες, όπως fitness, lifestyle, αθλητικά παρασκήνια και προσωπικό branding.



Η περίπτωση του Ντάγκλας Κόστα δείχνει ακριβώς αυτό: ένας γνωστός άντρας αθλητής χρησιμοποιεί το OnlyFans όχι απαραίτητα ως ερωτική πλατφόρμα, αλλά ως έναν ακόμη δίαυλο επικοινωνίας με τους fans του.



Τι ακριβώς γίνεται στο OnlyFans



Στην πράξη, το μοντέλο είναι απλό. Ο δημιουργός ανεβάζει περιεχόμενο και ο ακόλουθος πληρώνει για να το δει. Μπορεί να υπάρχει δωρεάν λογαριασμός με πληρωμένο έξτρα υλικό ή κλειδωμένος λογαριασμός με μηνιαία συνδρομή. Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεν έρχεται μόνο από τη συνδρομή, αλλά από προσωπικά μηνύματα, tips και pay-per-view περιεχόμενο.



Για έναν celebrity ή έναν αθλητή, το OnlyFans μπορεί να λειτουργήσει σαν backstage pass: προπονήσεις, αποδυτήρια, ταξίδια, καθημερινότητα, προσωπικές στιγμές, Q&A, αποκλειστικά βίντεο και περιεχόμενο που δεν ανεβαίνει στο Instagram ή στο TikTok.



Για έναν adult creator, το μοντέλο είναι διαφορετικό: το περιεχόμενο μπορεί να είναι ερωτικό ή σεξουαλικό, με πληρωμένη πρόσβαση και συχνά με πιο άμεση επικοινωνία με τους συνδρομητές.



Πόσα είναι τα κέρδη



Εδώ υπάρχει η μεγάλη παρεξήγηση. Ναι, στο OnlyFans υπάρχουν δημιουργοί που βγάζουν τεράστια ποσά. Όμως αυτό δεν ισχύει για όλους. Η πλατφόρμα κρατά περίπου το 20% των εσόδων και ο δημιουργός παίρνει το 80%. Δηλαδή, αν κάποιος χρεώνει 10 ευρώ τον μήνα για συνδρομή, πριν από φόρους και άλλα έξοδα, περίπου 8 ευρώ πηγαίνουν στον δημιουργό και 2 ευρώ στην πλατφόρμα.



Τα μεγάλα ποσά έρχονται κυρίως όταν κάποιος έχει ήδη κοινό. Ένας διάσημος αθλητής, τραγουδιστής, influencer ή τηλεοπτικό πρόσωπο μπορεί να μεταφέρει χιλιάδες followers από άλλα social media στο OnlyFans. Εκεί βρίσκεται το πραγματικό πλεονέκτημα: όχι απλώς στο ότι υπάρχει λογαριασμός, αλλά στο ότι υπάρχει ήδη κοινό διατεθειμένο να πληρώσει.



Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για την εταιρεία, οι πληρωμές χρηστών στην πλατφόρμα έφτασαν τα 6,6 δισ. δολάρια το 2023, ενώ οι λογαριασμοί δημιουργών ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια και οι λογαριασμοί fans τα 305 εκατομμύρια. Το 2024, σύμφωνα με τους Financial Times, οι πληρωμές συνδρομητών ανέβηκαν στα 7,2 δισ. δολάρια, με περίπου 5,8 δισ. να καταλήγουν στους δημιουργούς.



Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλοι πλουτίζουν. Όπως συμβαίνει στο YouTube, στο TikTok ή στο Instagram, τα μεγάλα κέρδη συγκεντρώνονται σε ένα μικρό ποσοστό πολύ δημοφιλών δημιουργών. Οι περισσότεροι χρειάζονται σταθερό κοινό, συνεχή παραγωγή περιεχομένου, marketing, προσωπικό brand και μεγάλη αλληλεπίδραση για να βγάλουν σημαντικά χρήματα.



Γιατί μπαίνουν αθλητές και celebrities



Γιατί πλέον οι διάσημοι δεν θέλουν να εξαρτώνται μόνο από ομάδες, χορηγούς, τηλεοράσεις ή social media που αλλάζουν συνεχώς αλγόριθμους. Θέλουν να έχουν απευθείας επαφή με το κοινό τους — και, φυσικά, να την αξιοποιούν εμπορικά.



Στην περίπτωση του Κόστα, η επιλογή του OnlyFans λειτουργεί περισσότερο ως κίνηση προσωπικού branding. Δεν πουλά απλώς εικόνα. Πουλά πρόσβαση. Και αυτή είναι η νέα οικονομία των celebrities: όσο πιο κοντά νιώθει ο fan ότι βρίσκεται στον αγαπημένο του σταρ, τόσο πιο πιθανό είναι να πληρώσει.



Το OnlyFans, λοιπόν, δεν είναι πια μόνο μια πλατφόρμα με ταμπού. Είναι και ένα παράδειγμα του πώς αλλάζει η σχέση ανάμεσα σε διάσημους και κοινό. Ο Ντάγκλας Κόστα μπορεί να έγινε γνωστός από τις κούρσες του στα γήπεδα της Μπάγερν και της Γιουβέντους, όμως η νέα του κίνηση δείχνει ότι, στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η καριέρα ενός σταρ δεν τελειώνει απαραίτητα στη γραμμή του γηπέδου. Μπορεί να συνεχίζεται πίσω από μια συνδρομή.

