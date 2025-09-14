Ο παρουσιαστής του Fox News, Μπράιαντ Κίλμιντ, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής στις ΗΠΑ και διεθνώς, μετά από ένα προκλητικό σχόλιο για τους άστεγους, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν απάνθρωπο και επικίνδυνο.

Ο Κίλμιντ, συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Fox and Friends» και γνωστός για τις ακραίες του απόψεις, συζητούσε το κόστος των κοινωνικών προγραμμάτων όταν διέκοψε τον συνεργάτη του, ο οποίος υποστήριζε περιορισμό των επιδομάτων, λέγοντας:

«Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» — δηλαδή: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε ήδη προκαλέσει μεγάλη προσοχή, καθώς φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Ωστόσο, η ακραία δήλωση του Κίλμιντ επισκίασε όλες τις εξελίξεις και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το απόσπασμα έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες από διάφορες χώρες να καταδικάζουν τη δήλωση, χαρακτηρίζοντάς την ως υποκίνηση μίσους και επικίνδυνη πρόταση.

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

Πολλοί ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση του Κίλμιντ από το δίκτυο, ενώ άλλοι κάλεσαν τις αρχές να παρέμβουν, υποστηρίζοντας ότι η δήλωση συνιστά εγκληματική προτροπή που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να ενισχύσει ρητορική βίας.

Ο παρουσιαστής έχει στο παρελθόν εκφράσει ακραίες θέσεις και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της οπλοκατοχής, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την οργή γύρω από τη νέα του δήλωση.

Συγγνώμη ζητά τώρα ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων

Η κατακραυγή για τις δηλώσεις του Μπράιαν Κιλμίντ, σχετικά με τη θανάτωση των αστέγων με θανατηφόρα ένεση, είχε αποτέλεσμα, καθώς ζήτησε συγγνώμη.