Κυνηγός παραλίγο να γίνει θήραμα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ερυθρό λύγκα που τον δάγκωσε στο χέρι.

Ο 19χρονος Κάρσον Μπέντερ βρισκόταν στη βάση ενός δέντρου, ενώ κυνηγούσε γαλοπούλες σε ιδιωτική έκταση κοντά στη Νεκούσα. Είχε τοποθετήσει ομοιώματα σε χωράφι με άχυρο και αρκετές γαλοπούλες ήδη κινούνταν προς το μέρος του, σύμφωνα με το Fox News.

«Άκουγα γουργουρίσματα από διάφορες κατευθύνσεις και τα πουλιά είχαν εμφανιστεί στο χωράφι και προχωρούσαν προς το μέρος μου»», είπε ο Μπέντερ στην εφημερίδα Milwaukee Sentinel.

Τότε τα πράγματα πήραν περίεργη τροπή. Αντί να γυρίσει και να διακινδυνεύσει να τρομάξει τις γαλοπούλες, ο Μπέντερ σήκωσε το κινητό του και άνοιξε την κάμερα για να δει τι γινόταν πίσω του.

«Έστρεψα την κάμερα του κινητού και η αγριόγατα με κοιτούσε. Σκέφτηκα: “Ωχ, όχι”», δήλωσε. Το βάρος του συγκεκριμένου λύγκα υπολογίζεται σε περίπου 11 κιλά. Για σχεδόν ένα λεπτό, μελέτησε τον Μπέντερ, προσπαθώντας να καταλάβει ακριβώς με τι είχε να κάνει. Τότε έκανε την κίνησή της: όρμησε, άρπαξε το χέρι του 19χρονου, αλλά εξίσου γρήγορα ο κυνηγός την απομάκρυνε και το ζώο έφυγε τρέχοντας.

«Ανακάλυψα ότι είμαι καλός στο να προσελκύω γάτες και γαλοπούλες! Τρία λεπτά αργότερα, έχασα ένα πουλί σε απόσταση 35 μέτρων και μετά πήγα στο ιατρείο. Μόνο μερικές γρατσουνιές στον ώμο» έγραψε ο Μπέντερ στο Instagram.

Οι ειδικοί στην άγρια φύση σημειώνουν ότι, ενώ αρπακτικά όπως οι αγριόγατες ενίοτε ανταποκρίνονται στους ήχους-φωνές της γαλοπούλας, μια πραγματική επαφή όπως αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ζώο αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και απομακρύνεται.