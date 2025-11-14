Τον τρόμο έζησε ένας κυνηγός στον Έβρο, όταν δύο λύκοι επιτέθηκαν και σκότωσαν τον σκύλο του, στην περιοχή Κοτρωνιά και στην συνέχεια κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος που στεκόταν.

Ο κυνηγός περιγράφει σε κατάσταση σοκ τις δύσκολες στιγμές που έζησε και εφιστά την προσοχή σε όσους κινούνται σε δασικές περιοχές, καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, τα άγρια ζώα εντοπίζονται ακόμα και δίπλα στο Σουφλί ή μέσα στα χωριά.

«Δυστυχώς δεν μπόρεσα να σώσω τον σκύλο μου. Τον έπνιξαν οι δυο λύκοι όταν έφτασα στο σημείο. Έχουμε εμφάνιση πολλών λύκων σε αρκετές περιοχές. Δεν είναι μόνο το δικό μου σκυλί που σκότωσαν, προηγήθηκαν και άλλα. Είναι επικίνδυνοι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γέμισε ο τόπος λύκους και η κατάσταση είναι επικίνδυνη», περιέγραψε ο κυνηγός.

Στο τρομακτικό περιστατικό που έζησε, ο κυνηγός πυροβόλησε στον αέρα προκειμένου να φοβίσει τα άγρια ζώα και τα κατάφερε, καθώς οι λύκοι έφυγαν φοβισμένοι. Ο ίδιος ετοιμάζεται να προβεί σε επίσημη καταγγελία στο Δασαρχείο προκειμένου όπως τονίζει να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές και άλλα σκυλιά.

