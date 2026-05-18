Δεύτερη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Μια διαφορετική, βαθιά ανθρώπινη και ασυνήθιστη πολιτική πρωτοβουλία ανέλαβε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος, φέρνοντας στο προσκήνιο τα μεγάλα προβλήματα αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες της ακριτικής Ελλάδας, εστιάζοντας στον Έβρο.

Το οδοιπορικό δεν αποτελεί μια τυπική, ξερή καταγραφή μιας πολιτικής περιοδείας. Αντίθετα, ο φακός εστιάζει στη Νέα Βύσσα, την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, τα Λάβαρα και το Σουφλί, μεταφέροντας αυτούσιες τις αγωνίες ανθρώπων που «φυλάνε Θερμοπύλες».

«Μιλήσαμε με ανθρώπους που επιμένουν να μένουν, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανό τον τόπο τους, παρά τις δυσκολίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, δίνοντας το στίγμα της προσπάθειάς του.

Τα «αγκάθια» – Ερήμωση και κρατική αδιαφορία

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα μιας περιοχής με ανεξάντλητες δυνατότητες, η οποία όμως έρχεται αντιμέτωπη με…

Τη σταδιακή ερήμωση των χωριών χρόνο με τον χρόνο.

χρόνο με τον χρόνο. Τη μαζική φυγή των νέων ανθρώπων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό. Το διάχυτο αίσθημα των πολιτών ότι βρίσκονται ξεχασμένοι από το κεντρικό κράτος.

Όπως υπογραμμίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Έβρος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στενά και φοβικά μόνο ως το γεωπολιτικό σύνορο της χώρας. Αντίθετα, αποτελεί τον καθρέφτη ολόκληρης της ελληνικής περιφέρειας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι τα ίδια που βιώνει κάθε γωνιά της επαρχίας και απαιτούν άμεση αλλαγή πολιτικής πλεύσης, όπως λέει, ώστε να δοθεί ξανά πνοή και ελπίδα στους κατοίκους της.

Δείτε το βίντεο-ντοκιμαντέρ: