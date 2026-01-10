Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία για τον εντοπισμό ενός ατόμου που έπεσε σε γκρεμό στο Καστρί της Βιάννου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε το patris, πρόκειται για έναν άνδρα (25-30 ετών) κάτοικο της περιοχής που πήγε για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή με συγγενικά του πρόσωπα, ίσως τον πατέρα του, και έπεσε σε γκρεμό 30- 40 μέτρων.

Δυστυχώς παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ καθώς και της ΕΛΑΣ, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Η χαράδρα όπου συνέβη το δυστύχημα, βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.