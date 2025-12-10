Η Σάρον Όζμπορν μιλάει ανοιχτά για τις τελευταίες ώρες που πέρασε με τον σύζυγό της, τον ροκ σταρ των Black Sabbath, Όζι Όζμπορν.

Ο βραβευμένος με Grammy μουσικός πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου, μετά από καρδιακή προσβολή, εν μέσω προβλημάτων υγείας που περιλάμβαναν τη νόσο του Πάρκινσον. Αναπολώντας τις τελευταίες στιγμές που πέρασαν μαζί, στην πρώτη της συνέντευξη μετά το θάνατό του, η Σάρον αποκάλυψε τις αναμνήσεις της από τη νύχτα πριν το θάνατό του και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ο Όζι είχε πεθάνει.

«Πήγαινε συνεχώς στο μπάνιο όλη τη νύχτα, και ήταν περίπου 4:30 π.μ., όταν μου είπε: “Ξύπνα”», είπε η Σάρον στην εκπομπή Piers Morgan Uncensored της Τετάρτης, όταν ρωτήθηκε για την τελευταία συνομιλία του ζευγαριού. «Του απάντησα: “Είμαι ήδη ξύπνια, εσύ με ξύπνησες”».

Συγκινημένη, αποκάλυψε στη συνέχεια τα τελευταία λόγια του Ozzy προς αυτήν: «Φίλα με. Αγκάλιασέ με σφιχτά».

Όπως θυμάται η Σάρον, το επόμενο πρωί ξεκίνησε ως συνήθως, με τον Όζι να κατεβαίνει κάτω για την καθημερινή του γυμναστική. Είκοσι λεπτά αργότερα, ο σύζυγός της πέθανε. Ειδοποιημένη για την καρδιακή προσβολή από τις φωνές στο σπίτι, η τηλεοπτική σταρ είπε ότι «κατάλαβε αμέσως» ότι ο Όζι είχε «φύγει».

Συνέχισε: «Έτρεξα κάτω και εκεί ήταν, και προσπαθούσαν να τον ανανήψουν, και εγώ έλεγα: “Μην το κάνετε, αφήστε τον. Αφήστε τον. Δεν μπορείτε. Έχει φύγει”. Προσπάθησαν και προσπάθησαν, και μετά τον πήγαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και προσπάθησαν, και ήταν σαν: “Έχει φύγει. Αφήστε τον”».

Τον Αύγουστο, επιβεβαιώθηκε ότι ο frontman των Black Sabbath πέθανε από καρδιακή ανακοπή και «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου», με στεφανιαία νόσο και νόσο του Πάρκινσον με αυτόνομη δυσλειτουργία να αναφέρονται ως «συνυπάρχουσες αιτίες», σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που έλαβε η εφημερίδα The New York Times.

Η Σάρον σημείωσε ότι τις εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ο Όζι της είχε πει ότι ήταν «έτοιμος» για το θάνατο και της είχε εκμυστηρευτεί τα περίεργα όνειρα που έβλεπε. Σε ένα από αυτά τα όνειρα, ο τραγουδιστής έβλεπε οράματα με ανθρώπους που δεν γνώριζε.

«Του είπα: “Τι είδους ανθρώπους;” Και μου απάντησε: “Όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους. Και συνεχίζω να περπατάω και να περπατάω, και βλέπω όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους κάθε βράδυ, και επιστρέφω εκεί και κοιτάζω αυτούς τους ανθρώπους, και αυτοί με κοιτάζουν, και κανείς δεν μιλάει”», είπε. «Ήξερε. Ήταν έτοιμος».

Η Σάρον επέμεινε πως ο Όζι Όσμπορν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως πως πλησίασε το τέλος όταν εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο στάδιο Villa Park του Μπέρμιγχαμ στις 5 Ιουλίου.



Αλλά ο σύζυγός της ήταν αποφασισμένος: «Δεν ήθελε να πεθάνει στη σκηνή, δεν ήθελε», είπε. «Αλλά το έκανε με τον δικό του τρόπο».

«Ήταν τόσο χαρούμενος μετά. Συνέχεια κοίταζε τις εφημερίδες και μου έλεγε: “Δεν ήξερα ότι με αγαπούσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι”. Έτσι ήταν», είπε η Σάρον. «Εννοώ, ήξερε ότι ήταν διάσημος, αλλά δεν ήξερε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, και ήταν τόσο χαρούμενος, τόσο, τόσο χαρούμενος».

