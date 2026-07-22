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Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την πορεία του το 1968 με τους Black Sabbath, συγκρότημα που καθόρισε τον σκληρό ήχο με δίσκους που άφησαν εποχή.

Μετά την απομάκρυνσή του από το συγκρότημα το 1979, ο Όζμπορν ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα με τη στήριξη της συζύγου του, Σάρον.

Παρά τις σοβαρές προσωπικές δυσκολίες και τα προβλήματα υγείας, πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath στις 5 Ιουλίου 2025.

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Αρχές της δεκαετίας του ’70. Ένα νεαρό αγόρι 21 ετών ανοίγει ξημερώματα την πόρτα του πατρικού του σπιτιού στο Μπέρμιγχαμ. Το σώμα του παραπατά, το βλέμμα του είναι χαμένο και η μυρωδιά του αλκοόλ και των ουσιών έχει ήδη προδώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Στην είσοδο συναντά τον πατέρα του. Ο ηλικιωμένος άνδρας κοιτάζει τον γιο του απογοητευμένος και τον ρωτά τι έχει καταναλώσει. Η απάντηση του νεαρού Τζον Μάικλ Όζμπορν, που ο κόσμος θα γνωρίσει αργότερα ως Όζι, μένει στην ιστορία:

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«Πέντε μπίρες ρε μπαμπά».

Ο πατέρας του τον κοιτάζει και του λέει πως κανείς δεν μπορεί να γίνει τόσο χάλια μόνο με πέντε μπίρες. Δεν γνώριζε όμως ότι εκείνο το αδύνατο παιδί από την εργατική συνοικία του Μπέρμιγχαμ θα ζούσε μια ζωή που θα έμοιαζε περισσότερο με μυθιστόρημα παρά με πραγματικότητα. Μια ζωή γεμάτη μουσική, υπερβολές, καταχρήσεις, τραγωδίες, αναγέννηση και τελικά παγκόσμια αναγνώριση.

Ο Όζι Όζμπορν έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Ήταν ο άνθρωπος που έγινε η φωνή του heavy metal, ο «πρίγκιπας του σκότους», ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να μετατρέψει ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του σε τραγούδια που σημάδεψαν γενιές.

Ο θρύλος του Όζι δεν χτίστηκε μόνο πάνω στη μουσική. Χτίστηκε και πάνω στις αμέτρητες ιστορίες που τον ακολούθησαν. Όπως εκείνη όταν εισέβαλε σε τηλεοπτικό στούντιο όπου βρισκόταν η σύζυγός του Σάρον Όζμπορν, υπό τους ήχους του «Crazy Train», κρατώντας λουλούδια για τα γενέθλιά της. Η Σάρον, που είχε συνηθίσει τις τρέλες του, έμεινε άφωνη μπροστά σε ακόμα μία απρόβλεπτη στιγμή του ανθρώπου που αγαπούσε.

Ο Όζι ήταν πάντα αυθόρμητος, συχνά ακραίος και πολλές φορές αυτοκαταστροφικός. Σε μια συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε αν ακούει τη σύγχρονη μουσική και τι γνώμη έχει για τον Τζάστιν Μπίμπερ, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη:

«Who the fuck is Justin Bieber;»

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Μια φράση που ταίριαζε απόλυτα στην εικόνα του ανθρώπου που ποτέ δεν προσπάθησε να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν.

Η μεγάλη επανάσταση όμως είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Το 1968, μαζί με τον Τόνι Άιόμι, τον Γκίζερ Μπάτλερ και τον Μπιλ Γουόρντ, δημιούργησαν τους Black Sabbath. Ένα συγκρότημα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μουσικής. Ο πρώτος τους δίσκος, «Black Sabbath», θεωρείται από πολλούς ως η γέννηση του heavy metal. Η βαριά κιθάρα του Άιόμι, η σκοτεινή ατμόσφαιρα και η χαρακτηριστική φωνή του Όζι δημιούργησαν έναν νέο ήχο που δεν είχε ακουστεί ποτέ ξανά.

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Οι Black Sabbath δεν ήταν απλώς ένα συγκρότημα. Ήταν ένα πολιτιστικό σοκ. Το κοινό τους παραληρούσε στις συναυλίες, ενώ τραγούδια όπως το «Paranoid», το «Iron Man» και το «War Pigs» έγιναν ύμνοι για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Όμως η επιτυχία είχε και τη σκοτεινή της πλευρά.

Ο Όζι βυθίστηκε βαθιά στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Οι καταχρήσεις άρχισαν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Άργησε σε πρόβες, έχανε ηχογραφήσεις και πολλές φορές δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός παγκόσμιου συγκροτήματος. Το 1979 οι Black Sabbath αποφάσισαν να τον απομακρύνουν.

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Για πολλούς θα ήταν το τέλος. Για τον Όζι ήταν η αρχή μιας δεύτερης ζωής.

Μετά την αποχώρησή του βρέθηκε χαμένος ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, παλεύοντας με την κατάθλιψη και την εξάρτηση. Υπήρχαν περίοδοι που δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου από το δωμάτιό του. Η ζωή του είχε περιοριστεί σε έναν φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής.

Τότε εμφανίστηκε η Σάρον Άρντεν, η γυναίκα που θα άλλαζε την πορεία του. Κόρη του μάνατζερ των Black Sabbath, Ντον Άρντεν, η Σάρον ανέλαβε τη διαχείριση της καριέρας του και τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο γνωστούς γάμους στην ιστορία της ροκ.

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Με τη Σάρον στο πλευρό του, ο Όζι ξεκίνησε σόλο καριέρα και απέδειξε ότι μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τους Black Sabbath.

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Το άλμπουμ «Blizzard of Ozz» το 1980 ήταν μια τεράστια επιτυχία και περιείχε τραγούδια που έγιναν κλασικά, όπως το «Crazy Train» και το «Mr. Crowley». Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή έπαιξε ο κιθαρίστας Ράντι Ρόουντς, ένα μουσικό ταλέντο που πολλοί θεωρούν έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Η συνεργασία τους όμως σταμάτησε τραγικά. Το 1982 ο Ράντι Ρόουντς σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια περιοδείας. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον Όζι, ο οποίος έχασε όχι μόνο έναν συνεργάτη αλλά και έναν από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Παρά τις δυσκολίες, ο Όζι συνέχισε. Έζησε νέες επιτυχίες, αντιμετώπισε ξανά προβλήματα με τις εξαρτήσεις, πέρασε από κέντρα αποτοξίνωσης και τελικά έγινε ξανά σύμβολο, αυτή τη φορά και μέσα από την τηλεόραση.

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Η σειρά «The Osbournes» στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αποκάλυψε μια διαφορετική πλευρά του. Ο κόσμος γνώρισε έναν άνθρωπο που δεν ήταν μόνο ο τρομακτικός τραγουδιστής της σκηνής, αλλά ένας πατέρας, σύζυγος και ένας απρόβλεπτος χαρακτήρας με ιδιαίτερο χιούμορ.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα. Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και τη νόσο του Πάρκινσον, καθώς και προβλήματα κινητικότητας που περιόρισαν τις εμφανίσεις του. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε τη μουσική.

Η τελευταία του μεγάλη στιγμή ήρθε στις 5 Ιουλίου 2025 στο Μπέρμιγχαμ, στην ιστορική συναυλία «Back to the Beginning». Εκεί, για τελευταία φορά, ανέβηκε στη σκηνή με τους Black Sabbath. Καθισμένος στον θρόνο του, λόγω των προβλημάτων υγείας του, αποχαιρέτησε το κοινό που τον λάτρεψε. Η συναυλία συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα της metal σκηνής και αποτέλεσε έναν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άλλαξε τη μουσική.

Δεκαεπτά ημέρες αργότερα, ο Όζι Όζμπορν έφυγε από τη ζωή.

Ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν ένα χαμένο παιδί στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες στον πλανήτη. Έζησε στα άκρα, έπεσε πολλές φορές, αλλά πάντα σηκωνόταν.

Ο «πρίγκιπας του σκότους» δεν ήταν ποτέ ένας συνηθισμένος ροκ σταρ. Ήταν μια ολόκληρη εποχή. Και η φωνή του θα συνεχίσει να ακούγεται κάθε φορά που κάποιος πατάει το play σε έναν δίσκο των Black Sabbath ή του Όζι Όζμπορν.