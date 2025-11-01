Οι Μαλδίβες άρχισαν να εφαρμόζουν απαγόρευση καπνίσματος για όλους όσοι έχουν γεννηθεί μετά τον Ιανουάριο του 2007, καθιστώντας τη χώρα τη μοναδική στον κόσμο με γενεαλογική απαγόρευση καπνού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της.

Η απόφαση, που εισήχθη από τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μουίζου νωρίτερα μέσα στη χρονιά και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, έχει στόχο να «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», όπως ανέφερε το υπουργείο.

«Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, τα άτομα που έχουν γεννηθεί την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού εντός των Μαλδίβων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, ενώ οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των αγοραστών πριν από την πώληση.

Το μέτρο εφαρμόζεται επίσης και στους επισκέπτες της χώρας, η οποία αποτελείται από 1.191 μικρά κοραλλιογενή νησιά, εκτεινόμενα σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων κατά μήκος του ισημερινού και είναι γνωστή για τον πολυτελή τουρισμό της.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι διατηρεί πλήρη απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο επιφέρει πρόστιμο 50.000 ρουφίγια (περίπου 3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ρουφίγια (περίπου 320 δολάρια).

Παρόμοια γενεαλογική απαγόρευση έχει προταθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά βρίσκεται ακόμη στη νομοθετική διαδικασία, ενώ η Νέα Ζηλανδία, η πρώτη χώρα που είχε θεσπίσει τέτοιο νόμο κατά του καπνίσματος, τον κατήργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του.