Ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης, πραγματοποίησαν μικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την Παρασκευή και το Σάββατο, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Ο έλεγχος έγινε στις περιοχές Βοτανικός, Γκάζι, Κεραμεικός, Θησείο, Πετράλωνα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι και Κουκάκι, με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος και της μη διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε σήμερα τα στοιχεία από αυτό το διήμερο, σύμφωνα με τα οποία ελέγχθηκαν συνολικά 24 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.600 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους επιβλήθηκαν:

– Δύο πρόστιμα ύψους 4.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων για μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) στον εσωτερικό χώρο τους.

– Πέντε πρόστιμα ύψους 13.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων για την ανοχή σε καπνιστές.

– Έξι πρόστιμα ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για την παράβαση του νόμου περί καπνίσματος σε χώρο όπου απαγορεύεται.

– Ένα πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε υπεύθυνο επιχείρησης για την είσοδο και παραμονή ανηλίκων, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος ηλικίας.

Όπως ανέφερε οι δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν κατά τη διάρκεια των εορτών. «Οι σφραγίσεις καταστημάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, αλλά, δυστυχώς, από μόνες τους δεν επαρκούν για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, ιδιαίτερα στους χώρους ψυχαγωγίας. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με όλες τι αρμόδιες Αρχές κι ενισχύουμε τις δράσεις πρόληψης. Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα ενταθούν τις ημέρες των εορτών», τόνισε ι κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για τον περιορισμό περιστατικών, που ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως εκείνα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, μετά και τα τελευταία δραματικά περιστατικά που είδαμε με θύματα ανηλίκους».

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, υπογράμμισε: «Η υλοποίηση του προγράμματος ελέγχων της ΕΑΔ αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με βασικούς στόχους την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων».

Η δράση των ελέγχων είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά από τον Νοέμβριο του 2024, εντάσσοντας στους ελέγχους τον τελευταίο χρόνο και τη διάθεση αλκοόλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το 2023 η Δημοτική Αστυνομία διεξήγαγε 1.439 ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, ενώ εφέτος οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατακόρυφα, αφού ξεπέρασαν τους 1.900, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 120 παραβάσεις.