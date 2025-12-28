Ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Σενζέν της νότιας Κίνας εγκατέστησε ειδικό γυαλί στις πόρτες των ανδρικών τουαλετών, το οποίο γίνεται διαφανές όταν κάποιος καπνίζει μέσα σ’ αυτές.

Το γυαλί χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνολογία που είναι κανονικά αδιαφανής και διακόπτει την παροχή ρεύματος σε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανίχνευση καπνού, καθιστώντας διαφανές. Μόλις σβήσει το τσιγάρο, το τζάμι επανέρχεται στην αδιαφανή του κατάσταση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Τα εμπορικά κέντρα διασφαλίζουν ότι οι χρήστες των τουαλετών γνωρίζουν τη λειτουργία αυτή με μια ειδοποίηση στην πόρτα που λέει: «Το τζάμι θα γίνει διαφανές αν καπνίσετε. Συγκρατήστε την επιθυμία σας να καπνίσετε αν δεν θέλετε να γίνετε διάσημοι στο διαδίκτυο».

China mall installs glass windows on men's toilet doors that turn transparent when users smoke https://t.co/eFhzPWqjnP December 25, 2025

Πολλοί επαίνεσαν τη νέα τεχνολογία στο ίντερνετ. Κάποιος είπε: «Επιτέλους, υπάρχει ένα αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση των καπνιστών», ενώ κάποιοι άλλοι εξέφρασαν φόβους ότι το διαφανές γυαλί παραβιάζει την ιδιωτικότητα των πελατών.

Ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού του κέντρου αποκάλυψε ότι ο μηχανισμός έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο και τα αποτελέσματα των δοκιμών έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη των… κρυφών διαλειμμάτων για κάπνισμα.

Προηγουμένως, το εμπορικό κέντρο είχε λάβει πολλά παράπονα από πελάτες σχετικά με το κάπνισμα στις τουαλέτες.

Στο Σενζέν, το κάπνισμα απαγορεύεται σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε σχολεία, πάρκα και ιατρικά ιδρύματα.

Το εμπορικό κέντρο σχεδιάζει να εγκαταστήσει περισσότερες τέτοιες πόρτες και επίσης να εγκαταστήσει ένα κουμπί επαναφοράς σε περίπτωση που ο αισθητήρας καπνού ενεργοποιηθεί κατά λάθος, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post.

