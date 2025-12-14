Η Γαλλία διατηρεί το αψεγάδιαστο ρεκόρ της στη Junior Eurovision, με την 11χρονη Lou Deleuze να οδηγεί τη χώρα στη νίκη για 4η φορά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Γεωργίας.

Η 23η έκδοση του διαγωνισμού της Παιδικής Eurovision διεξήχθη χθες βράδυ (13/12) στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Η Ισπανία, με τον Gonzalo Pinillos, επέστρεψε στο top 5, κατακτώντας την 5η θέση. Η Γεωργία, η Αρμενία και η Ουκρανία συμπλήρωσαν το top 5, ενώ για πρώτη φορά το Αζερμπαϊτζάν ψήφισε την Αρμενία, δίνοντάς της 3 βαθμούς.

Το Σαν Μαρίνο ξεχώρισε καταλαμβάνοντας την 3η θέση του τηλεοπτικού κοινού, καλύτερη από την Ιταλία συνολικά. Στην αντίπερα όχθη, η Ιρλανδία κατέλαβε την τελευταία θέση.

⚡️ Ukraine’s Sofiia Nersesian, 10, placed second at Junior Eurovision 2025 with “Motanka,” winning the audience vote. pic.twitter.com/PR2bzol37V — UNITED24 Media (@United24media) December 13, 2025

Η φετινή διοργάνωση στην Τιφλίδα χαρακτηρίστηκε από ένα μήνυμα αγάπης και ειρήνης, επαναλαμβανόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής, κλείνοντας τον διαγωνισμό με το ξεχωριστό στυλ της Γεωργίας.

