Έναν νέο τρόπο να μετράται η ακτινοβολία χρησιμοποιώντας απλώς τις κάμερες των smartphones ανέπτυξαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα (HU) στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το NewAtlas.

Το σύστημα, που κοστίζει λιγότερο από 70 δολάρια, θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει για την υγεία των εκτεθειμένων.

Όταν ένα άτομο εκτίθεται σε ακτινοβολία, η έγκαιρη χορήγηση θεραπειών, όπως κυτοκινών για την ενίσχυση των λευκών αιμοσφαιρίων ή ιωδικού καλίου για την απομάκρυνση ραδιενεργών σωματιδίων, μπορεί να σώσει ζωές. Η σωστή υγιεινή του δέρματος αποτρέπει εγκαύματα που εμφανίζονται μέρες μετά την έκθεση. Για παράδειγμα, η έκθεση σε 4 γκρέυ (Gy) δίνει 50% πιθανότητα θανάτου εντός 60 ημερών χωρίς θεραπεία, με το Gy να αντιστοιχεί σε 1 joule ακτινοβολίας ανά κιλό ιστού.

Μέχρι σήμερα, η αξιολόγηση της δόσης ακτινοβολίας απαιτούσε περίπλοκο εργαστηριακό εξοπλισμό. Οι ερευνητές του HU συνδύασαν όμως μια ραδιοχρωμική μεμβράνη EBT4, έναν πτυσσόμενο σαρωτή και ένα smartphone. Η μεμβράνη αλλάζει χρώμα αμέσως μόλις εκτεθεί στην ακτινοβολία. Στη συνέχεια, η κάμερα του τηλεφώνου φωτογραφίζει τη μεμβράνη μέσω του σαρωτή και ειδικές εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας υπολογίζουν το επίπεδο έκθεσης, ακόμη και μέχρι 10 Gy.

«Για την προστασία των ανθρώπων σε σοβαρά ραδιολογικά ή πυρηνικά ατυχήματα, η άμεση αξιολόγηση δόσης επί τόπου είναι κρίσιμη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ιατρική παρέμβαση», εξηγεί ο Δρ. Χιροσί Γιασούντα, καθηγητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για τη Ραδιοβιολογία και Ιατρική του HU.

Η ομάδα τώρα επικεντρώνεται στην τυποποίηση των πρωτοκόλλων και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο ανοικτής πρόσβασης περιοδικό Radiation Measurements και προσφέρει έναν γρήγορο, οικονομικό και προσιτό τρόπο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

(Με πληροφορίες από NewAtlas)