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Στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εισήχθη σήμερα ο πάπας Λέων ΙΔ΄, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επέμβαση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί είτε σήμερα είτε αύριο, Τετάρτη. Ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει νοσηλευόμενος έως το τέλος της εβδομάδας.

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Reuters

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο πάπας έως τις 20 Οκτωβρίου.

Την περασμένη Κυριακή, απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι το οζίδιο εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και διαθέτει ιδιαίτερα σαφή όρια.

Με πληροφορίες από Reuters