άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ στη Νάπολη, εν μέσω των κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών για την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και των μεταφορών, οι οποίες διατάραξαν τον εφοδιασμό σε ολόκληρη τη Σικελία και τη νότια Ιταλία, στις 20 Οκτωβρίου 2026. Η φωτογραφία τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο. REUTERS/Ciro De Luca

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κινητοποιήσεις των οδηγών φορτηγών στη νότια Ιταλία λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων προκαλούν σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Οι αποκλεισμοί δρόμων εμποδίζουν τη μεταφορά πρώτων υλών, οδηγώντας πολλούς παραγωγούς ζυμαρικών στην αναστολή της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Παράλληλα, παρατηρούνται ελλείψεις σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ και δυσκολίες στον ανεφοδιασμό των πρατηρίων καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ προς τους μεταφορείς για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι αγροτικοί φορείς προειδοποιούν για τον κίνδυνο καταστροφής μεγάλων ποσοτήτων ευπαθών προϊόντων λόγω της αδυναμίας μεταφοράς τους στις αγορές.

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Η παραγωγή ζυμαρικών στην Ιταλία βρίσκεται υπό απειλή, καθώς οι κινητοποιήσεις οδηγών φορτηγών στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και του κόστους διαβίωσης, εμποδίζουν τις παραδόσεις πρώτων υλών στα εργοστάσια.

Αυξάνεται επίσης η ανησυχία για τον εφοδιασμό της Ρώμης με τρόφιμα, καθώς τα προβλήματα στις μεταφορές δυσχεραίνουν τις παραδόσεις από τη νότια Ιταλία προς την πρωτεύουσα. Η Confagricoltura, ο ιταλικός αγροτικός σύνδεσμος, προειδοποίησε ότι οι παραγωγοί στη Σικελία θα αναγκαστούν να καταστρέψουν μεγάλες ποσότητες ευπαθών προϊόντων, εάν δεν αποκατασταθεί η μεταφορά τους.

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Η εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών Rummo, με έδρα την περιφέρεια της Καμπανίας, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανέστειλε την παραγωγή της, καθώς εξαντλήθηκαν οι πρώτες ύλες.

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική περιφέρεια της Απουλίας, η οποία μαζί με την Καμπανία και τη Σικελία αποτελεί την καρδιά της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών, αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, δήλωσε στην εφημερίδα la Repubblica ο διευθύνων σύμβουλος της Rummo, Κόζιμο Ρούμμο.

🇮🇹 Truckers and farmers in southern Italy are out blocking roads, with long lines of trucks stuck around Brindisi and other spots.



Diesel’s gone past €2.25 a liter, and a lot of these drivers are saying their fuel bill is jumping by about €1,000 every four days.



Farmers are… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2026

Central and Southern Italy, today October 17. Supermarkets in chaos: empty shelves, empty fridges, empty freezers, little food left. People are panicking. This is Europe. pic.twitter.com/vZkmo25tnK — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή βρίσκεται κοντά σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

Η La Molisana, μια ακόμη εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών με έδρα την περιφέρεια του Μολίζε, δήλωσε ότι έχει καταγράψει σημαντική μείωση της παραγωγής και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα πρώτων υλών της, όπως σιτάρι και σιμιγδάλι.

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Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο ο οργανισμός European House-Ambrosetti (TEHA Group), η αλυσίδα εφοδιασμού ζυμαρικών της Ιταλίας απέφερε πέρυσι έσοδα ύψους 13,5 δισ. ευρώ.

Το Centro Agroalimentare Roma (CAR), η μεγαλύτερη χονδρική αγορά φρούτων και λαχανικών της Ιταλίας, ανέφερε ότι οι αποκλεισμοί δρόμων και το αυξημένο κόστος μεταφοράς προκαλούν ελλείψεις σε προϊόντα όπως ντομάτες, πιπεριές και σταφύλια, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών και μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές, μεταξύ άλλων από την Ισπανία και την Αλβανία.

Οχήματα αποκλείουν δρόμο στο Παλέρμο, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών για την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και των μεταφορών, οι οποίες διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη τη Σικελία και τη νότια Ιταλία, στις 20 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/Igor Petyx Οχήματα αποκλείουν δρόμο στο Παλέρμο, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών για την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και των μεταφορών, οι οποίες διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη τη Σικελία και τη νότια Ιταλία, στις 20 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/Igor Petyx Ένα τρακτέρ που φέρει σημαία της Σικελίας κινείται σε δρόμο κατά τη διάρκεια κινητοποίησης αγροτών κατά του υψηλού κόστους των καυσίμων και της παραγωγής, στη Γέλα, στη Σικελία της Ιταλίας, στις 3 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/Igor Petyx/Φωτογραφία αρχείου

ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει περισσότερη στήριξη στους μεταφορείς. Μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους τους την Τρίτη, ο υφυπουργός Υποδομών Εντουάρντο Ρίξι δήλωσε ότι σύντομα θα διατεθεί πακέτο ενίσχυσης ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ.

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Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι προετοιμάζει επίσης αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, ως απάντηση στις ταραχές του Σαββατοκύριακου στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας, οι οποίες εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού.

Ο Βιντσέντσο Αλέτσια, πρόεδρος της ένωσης μεταφορέων του Τράπανι, στη δυτική Σικελία, δήλωσε στο Reuters ότι αντιλαμβάνεται το τεράστιο μέγεθος της αναστάτωσης, πρόσθεσε ωστόσο ότι «πρόκειται για μια ειρηνική διαμαρτυρία και γίνεται προς όφελος του κόσμου», επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν τους πάντες.

Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα με αποκλεισμούς δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών στη Σικελία και στη νότια Ιταλία, προκαλούν ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ και ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

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«Ο κόσμος προσπαθούσε να αρπάξει ό,τι είχε απομείνει. Αναγκάστηκα να πάω σε μια κοντινή πόλη και αγόρασα κι εγώ επιπλέον ποσότητες από αλεύρι και τα τρόφιμα που καταναλώνουμε περισσότερο», δήλωσε η 45χρονη Ζινέμπ Μπουτιμάχ, η οποία ζει στο Λόκρι, μια πόλη της νότιας επαρχίας Ρέτζο Καλάμπρια.

Η 78χρονη Έλενα Λομπάρντο, επίσης κάτοικος του Λόκρι, ανέφερε ότι ο υπάλληλος του τοπικού πρατηρίου καυσίμων την είχε προτρέψει τη Δευτέρα να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου της, προειδοποιώντας την: «Δεν ξέρω αν θα υπάρχει βενζίνη αύριο».

Την Τρίτη, το πρατήριο καυσίμων ήταν κλειστό.

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(Πηγή :Reuters)

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