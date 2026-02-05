Με τη ζωή του πλήρωσε την καλοσύνη του ένας πατέρας 3 παιδιών στο Μιζούρι ΗΠΑ, που έβαλε στο αυτοκίνητό του μια 36χρονη για να μην κρυώνει και εκείνη τον σκότωσε.

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/2) όταν ο Γουίλιαμ Πάλμερ έβαλε στο αυτοκίνητό του την Μπρίτανι Ριβουάρ για να τη μεταφέρει σε ένα κλειστό χώρο επειδή, όπως του είπε, κρύωνε.

Κάποια στιγμή όμως, η γυναίκα, πυροβόλησε τον Πάλμερ στο κεφάλι και του πήρε το αυτοκίνητο, το οποίο, στη συνέχεια εγκατέλειψε.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, του ζήτησε σε ένα βενζινάδικο να την πάει σε ένα καταφύγιο για να ζεσταθεί, επειδή κρύωνε», είπε η αρραβωνιαστικιά του Πάλμερ, Ριγιέν Τζόουνς.

Η οικογένειά του είπε ότι ο Πάλμερ, ο οποίος είχε βγει να μαζέψει παλιοσίδερα όταν σκοτώθηκε, ήταν γνωστός για βοήθεια που παρείχε σε αγνώστους. «Του έλεγα συνέχεια να μην παίρνει πια ανθρώπους από το δρόμο. Το έκανε συχνά. Αν έβλεπε κάποιον να περπατά, τον έπαιρνε και τον πήγαινε όσο πιο μακριά μπορούσε», είπε συγγενής του.

Μετά τη σύλληψή της η Ριβουάρ κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.