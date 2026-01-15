Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.