Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη
Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη
15 Ιανουαρίου 2026 • 15:30
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.
Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.
