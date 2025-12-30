Υπάρχουν φιλίες που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ένα νεύμα στο διάδρομο, ένα «τα λέμε σε λίγο», απογείωση και ένα τραπέζι σε κάποιο καφέ όπου και να έφταναν για βόλτα. Στο Hammonton του νότιου Νιου Τζέρσεϊ, δύο φίλοι πιλότοι έκαναν ακριβώς αυτό, ξανά και ξανά, μέχρι που μια σύγκρουση στον αέρα έκοψε απότομα τη συνέχεια.

🚨 Mid-Air Helicopter Collision Near Hammonton Claims One Life



One person was killed and another critically injured after two helicopters collided mid-air near Hammonton Municipal Airport in New Jersey on December 28, 2025.



The aircraft involved—an Enstrom F-28A and an Enstrom… pic.twitter.com/n5ettulemR Advertisement Advertisement December 28, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο ελικόπτερα – ένα Enstrom F-28A και ένα Enstrom 280C – συγκρούστηκαν περίπου στις 11:25 π.μ. την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, λίγο μετά την απογείωσή τους από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Hammonton.

Οι δύο άνδρες δεν ήταν απλώς πιλότοι της ίδιας περιοχής. Ήταν φίλοι που, όπως περιγράφεται, συνήθιζαν να συναντιούνται για πρωινό στο Apron Cafe, δίπλα στο αεροδρόμιο, πριν πετάξουν για να πάνε για καφέ ή φαγητό κάπου αλλού. Μια ρουτίνα οικεία, ανθρώπινη, σχεδόν καθημερινή.

Ο ιδιοκτήτης του καφέ, μιλώντας σε αμερικανικά μέσα, είπε πως τους είχε δει λίγο πριν απογειωθούν και πως ήταν «καλοί με όλους». Από εκείνους τους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους μια ήρεμη παρουσία.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι:

Ο Μάικλ Γκρίνμπεργκ, 71 ετών, σκοτώθηκε επί τόπου.

Advertisement

Ο Κένεθ Λ. Κιρς, 65 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του – με την είδηση να γίνεται γνωστή τη Δευτέρα βράδυ 29 Δεκεμβρίου.

Και στα δύο ελικόπτερα, σύμφωνα με τις αρχές, επέβαιναν μόνο οι πιλότοι.

Όταν η φιλία “ανεβαίνει πιο ψηλά”

Σε τέτοιες ιστορίες, ο πόνος δεν είναι μόνο ο χαμός. Είναι κι αυτό που μένει πίσω: το άδειο τραπέζι, η θέση που δεν θα ξαναγεμίσει, η κίνηση του χεριού που δεν θα ξαναγίνει σήμα απογείωσης.

Advertisement

Και κάπως έτσι γεννιέται – σχεδόν αυθόρμητα – η σκέψη που πολλοί λένε ψιθυριστά σε αποχαιρετισμούς πιλότων. Ότι ο δεύτερος “έφυγε για να πετάξει ακόμα πιο ψηλά”, να συναντήσει τον φίλο του εκεί όπου ο ουρανός δεν έχει πια διαδρομές και κανόνες. Όχι ως είδηση, αλλά ως ανάγκη: να βρεθεί μια φράση που να χωράει το αδιανόητο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το NTSB (Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών), που συλλέγει στοιχεία για την πτήση, τη συντήρηση, τις επικοινωνίες και τις μαρτυρίες.

Μέχρι να υπάρξει επίσημο πόρισμα, το μόνο βέβαιο είναι ότι μια φιλία που μετρούσε τον χρόνο σε απογειώσεις και καφέδες, τελείωσε με τον πιο σκληρό τρόπο. Και μια κοινότητα έμεινε να κοιτάζει τον ουρανό λίγο πιο βαριά από πριν.

Advertisement