Μετά από αρκετές ώρες επιχειρήσεων, οι αρχές κατάφεραν και ανέσυραν τις σορούς από τους τέσσερις ορειβάτες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια Όρη, με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη από την πρώτη στιγμή.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/12), το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τριών ανδρών και μίας γυναίκας στην ευρύτερη ορεινή περιοχή, κοντά στον οικισμό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Π.Υ. Άμφισσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σε συνδρομή με την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από πολύωρες έρευνες, οι πυροσβέστες σε συνεργασία με στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ. εντόπισαν τα τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, σε δυσπρόσιτη και χιονοσκεπή περιοχή. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στην συνέχεια, με την βοήθεια ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στην θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σημείο που εντοπίστηκαν τα μέλη της παρέας θεωρείται εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές. Οι ορειβάτες ξεκίνησαν την διαδρομή τους ανήμερα των Χριστουγέννων, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές. Ωστόσο, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, «ενδεχομένως να έχασαν τον προσανατολισμό τους» και στην συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη τους. «Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο Κ. Τσίγκας.

Θλίψη για τους νεκρούς ορειβάτες

Τα θύματα αυτής της τραγωδίας μοιράζονταν την ίδια αγάπη για το βουνό και την φύση. Στα Λεχαινά Ηλείας, η είδηση για τον θάνατο του Θανάση Κολοτούρου έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος ορειβάτης, 55 ετών, ήταν αρκετά έμπειρος και συμμετείχε στο παρελθόν σε αρκετές και απαιτητικές αναβάσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, αποφεύγοντας οριακά μια ακόμη τραγωδία.

Επικεφαλής της ομάδας φαίνεται πως ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ένας άνθρωπος με εξίσου μεγάλη εμπειρία στο βουνό, που γνώριζε αρκετά καλά την συγκεκριμένη διαδρομή. Μάλιστα, άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον αναφέρουν ότι ο ορειβάτης διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και έκανε συχνά αναβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ο άτυχος Γιώργος ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν συνιδρυτής σε εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Από την άλλη μεριά, ο 35χρονος Κοζανίτης Κωνσταντίνος Πατίκας είναι ένας από τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες που έχασαν χθες τη ζωή τους στα Βαρδούσια. Ο άτυχος άνδρας ζούσε στο εξωτερικό και εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχοντας κάνει λαμπρές σπουδές.

Τέλος, το τέταρτο μέλος της ομάδας ήταν η 31χρονη Θεοδώρα Καπλάνη, δασκάλα στο επάγγελμα με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, η οποία είχε διοριστεί σε σχολείο στο Ναύπλιο.

Στη Φωτάδα, φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί μιλούν για μια δασκάλα με σπάνιο ήθος, αφοσιωμένη στους μαθητές της, που μετέδιδε την αγάπη για τη γνώση, τη φύση και την προσφορά. Το βουνό δεν ήταν για εκείνη απλώς ένα χόμπι, αλλά τρόπος ζωής.

