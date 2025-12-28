Συναγερμός σήμανε στο Νιου Τζέρσεϊ μετά από αναφορές για δύο ελικόπτερα που «συγκρούστηκαν στον αέρα» το απόγευμα της Κυριακής (28/12).

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην οδό Basin στην κομητεία Ατλάντικ και σύμφωνα με το timesnownews.com, υπάρχουν πληροφορίες για έναν νεκρό.

Την ίδια στιγμή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα από τα ελικόπτερα να περιστρέφεται εκτός ελέγχου στον αέρα πριν συντριβεί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

WATCH: First visuals from Hammonton, New Jersey show heavy smoke after reported two-helicopter crash https://t.co/iJ6tDXCy6u pic.twitter.com/VDJR8soCmL December 28, 2025