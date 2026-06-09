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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διπλή ανθρωποκτονία στον Λόγγο Αιγίου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους σε ευρήματα που συνδέονται με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός

Τα έως τώρα στοιχεία απομακρύνουν το ενδεχόμενο της ληστείας, με τις ενδείξεις να στρέφονται προς την πλευρά κάποιου γνώριμου προσώπου του θύματος, δεδομένου ότι η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε σημάδια παραβίασης. Πάντως, στο εσωτερικό του χώρου επικρατεί αναστάτωση, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια που μαρτυρούν ότι προηγήθηκε συμπλοκή.

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Τι εξετάζουν οι αρχές

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η 54χρονη να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και να είχε εκμυστηρευθεί στον γιο της πως δεν περνούσε καλά με τον 65χρονο. Ο 26χρονος, που είχε έρθει από τη Γερμανία στο Αίγιο για να τη δει, ενδέχεται να την παρότρυνε να τον εγκαταλείψει και να φύγει από το σπίτι.

Η κατάθεση του 65χρονου

«Εγώ εντόπισα τις σορούς. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Κοιμόμουν. Δεν έχω καμία εμπλοκή με το έγκλημα».

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, όταν ξύπνησε και κάλεσε σε βοήθεια κατοίκους της περιοχής. «Ξύπνησα γύρω στις 7:30 με 8:00 γιατί είχαμε ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιο της συντρόφου μου, αλλά δεν μπόρεσα να ανοίξω. Μετά, γύρω στις 11:00, ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε στην κατοχή του 65χρονου μία μπλούζα η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρά το πλύσιμο, στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε αμυχές στα χέρια του, εύρημα που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της προανάκρισης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και της εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε το αεροβόλο ενώ εντοπίστηκαν αρκετά μαχαίρια τα οποία έχουν μπει στο μικροσκόπιο για δακτυλικά αποτυπώματα και DNA.

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Οι αστυνομικοί ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή τους εσωτερικούς χώρους για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου.

Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε καταθέσεις συγγενών για να διαπιστώσουν να υπήρχαν εντάσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Oι αστυνομικοί επιχειρούν να συγκεντρώσουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περοχής σε μια προσπάθεια να βρουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

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