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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη διπλή ανθρωποκτονία στον Λόγγο Αιγίου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους σε ευρήματα που συνδέονται με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε στην κατοχή του 65χρονου μία μπλούζα η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρά το πλύσιμο, στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε αμυχές στα χέρια του, εύρημα που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της προανάκρισης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και της εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα και δεν έχει προβεί σε ομολογία. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι ξύπνησε και εντόπισε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε σε γείτονα ζητώντας βοήθεια, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σκληρότητα της επίθεσης. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ, καθώς και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

Η 54χρονη μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, αλλά και αμυντικά τραύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι επιχείρησε να αντισταθεί και να αμυνθεί απέναντι στον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης αρχικά πυροβόλησε τον 26χρονο στο κεφάλι με το αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε επανειλημμένα μέχρι θανάτου. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι η μητέρα άκουσε τη φασαρία, κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο για να διαπιστώσει τι συνέβαινε και τότε δέχθηκε και η ίδια τη φονική επίθεση.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού. Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζονται για γενετικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση του ρόλου του βασικού υπόπτου.