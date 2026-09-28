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Αίτηση για την αποφυλάκισή του κατέθεσε μέσω της υπεράσπισής του ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος για τη δολοφονία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου στον Λόγγο Αιγίου.

Η μητέρα και ο γιος είχαν βρεθεί νεκροί μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση είχε ληφθεί τον περασμένο Ιούνιο, μετά την απολογία του.

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Σύμφωνα με το tempo24.news, το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπισή του για την αποφυλάκισή του θα εξεταστεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα. Κατά την αξιολόγησή του θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς και οι νέες τεχνικές εκθέσεις.

Τα ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι η 54χρονη είχε δεχθεί περισσότερα από 20 χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος έφερε έξι τραύματα από μαχαιριές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ο νεαρός είχε τραυματιστεί και από πυροβολισμό.

Τα δύο θύματα είχαν εντοπιστεί μέσα στην κατοικία τους, σε μια λίμνη αίματος. Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του δωματίου του, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του ίδιου δωματίου.