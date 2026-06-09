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Μάνα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία «λίμνη αίματος» στο σπίτι τους το μεσημέρι της Τρίτης (9/6), στην περιοχή Λόγγος του δήμου Αιγιαλείας, σημαίνοντας συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Νεκροί μάνα και γιος στο Αίγιο

Και τα δύο θύματα έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τον 26χρονο να έχει πληγεί επιπλέον στο κεφάλι από βλήμα αεροβόλου όπλου.

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Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε δωμάτιο της κατοικίας, ενώ η σορός της μητέρας του εντοπίστηκε στον διάδρομο. Οι αρχές, εν αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων της νεκροψίας-νεκροτομής, προσανατολίζονται στο σενάριο ότι ο δράστης αφαίρεσε πρώτα τη ζωή του 26χρονου και έπειτα σκότωσε την άτυχη γυναίκα.

Ο σύντροφος της μητέρας που θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα υποστηρίζει πως δεν είχε λόγο να κάνει κακό στη μητέρα και τον γιο της. Ανέφερε πως δεν άκουσε το παραμικρό όσο κοιμόταν, κάτι που βάζει σε επιπλέον σκέψεις τους αστυνομικούς.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι από την αυτοψία του χώρου οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος από την Ιταλία είχε έντονη αντιπαράθεση με τον 26χρονο γιο της συντρόφου του τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ακολούθησε πάλη και συμπλοκή μεταξύ τους και το λένε αυτό γιατί υπάρχει ιδιαίτερη αναστάτωση στον χώρο, έπιπλα έχουν μετακινηθεί, ένας φορητός υπολογιστής και κάποιες οικιακές συσκευές βρέθηκαν πεσμένες στο πάτωμα.

Η μαρτυρία της αδερφής

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, ότι τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην Αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου», ανέφερε η αδερφή της 54χρονης στο Live News και συμπλήρωσε:

«Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από ‘κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από ‘κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε».

Η προσοχή των αστυνομικών στρέφεται στον Ιταλό σύντροφο του θύματος λόγω της συμπεριφοράς του, των αντιφάσεών του, και της παρουσίας του οινοπνεύματος στον χώρο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησε να απολυμάνει τον χώρο για να εξαφανίσει ίχνη.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να έχει πλύνει ρούχα και εσώρουχα τις επίμαχες ώρες, κάτι που οι αρχές θεωρούν ύποπτο και για το οποίο ο Ιταλός έδωσε αόριστες δικαιολογίες.

Ακόμη, ο 26χρονος, που είχε επιστρέψει από τη Γερμανία για να δει τη μητέρα του λόγω προβλημάτων υγείας, δεν είχε ενημερώσει το περιβάλλον του για κάποια ένταση ή διαμάχη με τον Ιταλό.

Οι αντιφάσεις του 65χρονου

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς ο 65χρονος πέφτει σε κάποιες αντιφάσεις μείζονος σημασίας. Υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει την 54χρονη στις 10:00, γιατί μία ώρα αργότερα είχαν ένα ραντεβού με γιατρό. Είπε, επίσης, ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, γιατί είχε φράξει από τις δύο σορούς.

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