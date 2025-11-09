Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.

Το ελικόπτερο πετούσε από μια πόλη του Νταγκεστάν σε μια άλλη όταν συνετρίβη κοντά στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Έκτακτων Καταστάσεων.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε ένα άδειο ιδιωτικό σπίτι, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά που προκλήθηκε, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά.

Πηγές του TASS αναγνώρισαν το αεροσκάφος ως το μεταφορικό ελικόπτερο Ka-226 που λειτουργεί το ηλεκτρομηχανικό εργοστάσιο Kizlyar και το οποίο, αντίθετα με προηγούμενες αναφορές, δεν μετέφερε τουρίστες.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για την πτώση με την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τεχνικής βλάβης ως πιθανή αιτία, ενώ εξετάζονται και άλλες εξηγήσεις.

💥 Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan.

The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug — Igor Sushko (@igorsushko) November 8, 2025