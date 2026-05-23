Ο Rob Base, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της χρυσής εποχής της hip hop και δημιουργός της διαχρονικής επιτυχίας «It Takes Two», πέθανε σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον κόσμο της μουσικής, καθώς ο Αμερικανός ράπερ θεωρείται από τους πρωτοπόρους που έφεραν τη rap πιο κοντά στο mainstream κοινό στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Ο Rob Base, κατά κόσμον Robert Ginyard, γεννήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και έγινε γνωστός μέσα από το ιστορικό δίδυμο Rob Base & DJ E-Z Rock, μαζί με τον DJ E-Z Rock, με τον οποίο γνωρίζονταν από τα σχολικά τους χρόνια. Το ντουέτο σχηματίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και έγραψε ιστορία με τον ήχο του που συνδύαζε hip hop, dance και house επιρροές.

Η επιτυχία του «It Takes Two» που έγινε παγκόσμιος ύμνος

Το 1988 κυκλοφόρησε το τραγούδι It Takes Two, ένα κομμάτι που έμελλε να αλλάξει τη rap σκηνή. Το τραγούδι βασίστηκε σε samples από το «Think (About It)» της Lyn Collins και κατάφερε να γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στα charts των ΗΠΑ και αποκτώντας πλατινένια πιστοποίηση.

Το «It Takes Two» θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα hip hop τραγούδια όλων των εποχών. Το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε σε δεκάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και video games, ενώ δειγματίστηκε από καλλιτέχνες όπως οι Black Eyed Peas και ο Snoop Dogg.

Μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, ακολούθησαν και άλλα hits όπως τα Joy and Pain και Get on the Dance Floor, που εδραίωσαν το όνομα του ντουέτου στη dance και rap σκηνή της εποχής.

Η ζωή του μετά τη δόξα και η απώλεια του DJ E-Z Rock

Ο Rob Base συνέχισε να εμφανίζεται ζωντανά για δεκαετίες, συμμετέχοντας σε περιοδείες νοσταλγίας για τη μουσική των ‘90s και παραμένοντας ενεργός στη hip hop κοινότητα. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την παραγωγή και τη στήριξη νέων καλλιτεχνών.

Το 2014 είχε βιώσει μία ακόμη μεγάλη απώλεια, όταν ο στενός φίλος και συνεργάτης του DJ E-Z Rock πέθανε σε ηλικία 46 ετών από επιπλοκές του διαβήτη.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο Rob Base «έφυγε» ήρεμα, έχοντας δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα. Στα social media, φίλοι, μουσικοί και θαυμαστές αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της hip hop κουλτούρας παγκοσμίως.