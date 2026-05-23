Ένας συγκλονιστικός θάνατος, που πολλοί παρομοιάζουν με την υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ, σημειώθηκε στην Ιρλανδία, όταν φρουροί ασφαλείας ακινητοποίησαν με βίαιο τρόπο έναν 35χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο θάνατος του 35χρονου Yves Sakila έξω από το πολυκατάστημα Arnotts, στο κέντρο του Δουβλίνου, έχει προκαλέσει έντονο σοκ και οργή στην Ιρλανδία, οδηγώντας σε αντιδράσεις από αντιρατσιστικές οργανώσεις, μέλη της κοινότητας του Κονγκό αλλά και πολίτες που ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του France24.

🚨Trigger warning: This video contains distressing footage of restraint.



The moment Yves Sakila, a 35-year-old Congolese man, was restrained in Dublin by several men for a number of minutes before becoming unresponsive and later dying.



His family are now calling for justice. pic.twitter.com/zbesLnbsf6 — Black Current News (@UKBlackcurrent) May 19, 2026

Ο Sakila, ο οποίος καταγόταν από το Κονγκό, πέθανε έπειτα από βίαιη ακινητοποίηση από προσωπικό ασφαλείας του καταστήματος, μετά από καταγγελία για κλοπή αρωμάτων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην πολυσύχναστη Henry Street, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς δρόμους του Δουβλίνου. Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, ο 35χρονος συνελήφθη από άνδρες ασφαλείας λίγο μετά τις 5 μ.μ., έπειτα από αναφορά ότι είχε αφαιρέσει φιάλες αρωμάτων από το κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, ο Sakila φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και να σταμάτησε να ανταποκρίνεται, πριν μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αποτροπιασμό δείχνει τον Yves Sakila ακινητοποιημένο στο έδαφος από αρκετούς άνδρες για περίπου πέντε λεπτά. Σε κάποιο σημείο, ένας από τους φρουρούς ασφαλείας φαίνεται να πιέζει το γόνατό του στο πίσω μέρος του κεφαλιού ή στον λαιμό του 35χρονου, ενώ εκείνος φωνάζει και καλεί σε βοήθεια.

Γύρω από το περιστατικό, περαστικοί και πελάτες του καταστήματος παρακολουθούν σοκαρισμένοι, ανάμεσά τους και γυναίκες με καροτσάκια παιδιών. Παράλληλα, ακούγονται οι φρουροί ασφαλείας να του φωνάζουν επανειλημμένα «μείνε κάτω».

Ύστερα από περίπου τρία λεπτά, ο Sakila φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του και να μην αντιδρά πλέον. Τότε οι άνδρες ασφαλείας απομακρύνονται από πάνω του, ενώ ένας εξ αυτών εμφανίζεται αναστατωμένος και πραγματοποιεί τηλεφώνημα. Οι εικόνες προκάλεσαν συγκρίσεις με διεθνείς υποθέσεις αστυνομικής βίας και αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον ρατσισμό και την υπερβολική χρήση βίας στην Ιρλανδία.

🇮🇪 A vigil has been held in Dublin for Yves Sakila, a Congolese criminal living in Ireland.



Sakila died after being restrained by security guards after shoplifting from a local store.



As he attempted to make his getaway, he allegedly knocked over and injured an elderly man in… pic.twitter.com/Xrt4OCz7zW — Europa.com (@europa) May 19, 2026

Η κοινή γνώμη απαντά

Η An Garda Síochána ανακοίνωσε ότι διεξάγει πλήρη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ένας 80χρονος άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, καθώς ο Sakila φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει.

Ταυτόχρονα, ο ανεξάρτητος εποπτικός φορέας της αστυνομίας, Fiosrú, εξετάζει επίσης την υπόθεση έπειτα από σχετική παραπομπή. Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μιχόλ Μάρτιν, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα ανησυχητική» και τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του 35χρονου.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στην κοινότητα του Κονγκό. Η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Δεν επιθυμώ να προκαταλάβω το αποτέλεσμα της έρευνας, όμως είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται βαθιά ανησυχία για όσα συνέβησαν», ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου.

A Congolese man died in Dublin on Friday after he was restrained by several security guards in an alleged shoplifting incident – prompting widespread anger and calls for justice.



Video of the incident showed several guards on top of Yves Sakila, 35, in Dublin city centre as he… pic.twitter.com/SGvSkhNibU — Novara Media (@novaramedia) May 20, 2026

Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν και από το Irish Network Against Racism, το οποίο εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για ενδεχόμενη υπερβολική χρήση βίας. Ο διευθυντής του οργανισμού, Shane O’Curry, δήλωσε πως «ο θάνατος ενός μαύρου άνδρα υπό τέτοιες συνθήκες προκαλεί τεράστια ανησυχία» και κάλεσε τις αρχές να διασφαλίσουν απόλυτη διαφάνεια, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των εθνοτικών μειονοτήτων προς το δικαστικό σύστημα.

Τις επόμενες ημέρες, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Henry Street, αφήνοντας λουλούδια και κόκκινα τριαντάφυλλα στο σημείο όπου κατέρρευσε ο Sakila. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τον Yves» και «Όχι άλλη βία», ενώ κρατούσαν χειρόγραφες πινακίδες με μηνύματα όπως «Οι ζωές των μαύρων μετρούν και εδώ».

Η υπόθεση βέβαια, μας θυμίζει όχι και τόσο μακρινό 2020, όταν ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν πίεζε το γόνατο του στο λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ επί εννέα ολόκληρα λεπτά στην Μινεάπολη, όταν ο τελευταίος σταμάτησε να αντιδρά και έχασε τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικούς και η δημοσιοποίησή του πυροδότησε τεράστιες διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές χώρες του κόσμου, ανεβάζοντας την αυλαία για ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα του 21ου αιώνα, το «Black Lives Matter».

Με πληροφορίες από France24, BBC

