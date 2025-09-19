Ο Σάνκαρ, ο μοναδικός αφρικανικός ελέφαντας στον ζωολογικό κήπο του Δελχί, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 29 ετών, αφού αρνήθηκε την τροφή του και, παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων, κατέληξε μέσα σε 40 λεπτά, σύμφωνα με το BBC. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και έχει διαταχθεί σχετική έρευνα.

Ο Σάνκαρ είχε φτάσει στην Ινδία το 1998 μαζί με έναν ακόμη αφρικανικό ελέφαντα, ως διπλωματικό δώρο από τη Ζιμπάμπουε στον τότε πρόεδρο της χώρας Σάνκαρ Νταγιάλ Σάρμα. Ο δεύτερος ελέφαντας πέθανε το 2001, με αποτέλεσμα ο Σάνκαρ να παραμείνει χωρίς σύντροφο. Προσπάθειες να ζήσει μαζί με ασιατικούς ελέφαντες δεν απέδωσαν, καθώς παρατηρήθηκε επιθετική συμπεριφορά και ακολούθησε μακροχρόνια απομόνωση.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων είχαν εκφράσει ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσής του, χαρακτηρίζοντας το περίβλημά του ανεπαρκές. Το 2021, είχε κατατεθεί αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί για τη μεταφορά του σε καταφύγιο με άλλους αφρικανικούς ελέφαντες, η οποία απορρίφθηκε δύο χρόνια αργότερα.

Η Παγκόσμια Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων είχε ήδη αναστείλει τη συμμετοχή του ζωολογικού κήπου του Δελχί τον Οκτώβριο του 2024, ζητώντας βελτιώσεις στις συνθήκες φροντίδας ή τη μεταφορά του Σάνκαρ έως τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τα σχέδια των αρχών να του βρουν σύντροφο, οι διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν πριν από τον θάνατό του. Μέχρι την Τετάρτη, ο Σάνκαρ ήταν ένας από τους δύο αφρικανικούς ελέφαντες που ζούσαν σε ζωολογικούς κήπους στην Ινδία.

Ο άλλος παραμένει στον ζωολογικό κήπο του Μισόρ, στην πολιτεία Κάρνατακα. Ακτιβιστές έχουν καλέσει σε ευρύτερη αναθεώρηση των πρακτικών διατήρησης κοινωνικών ζώων σε απομόνωση.