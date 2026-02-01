Το Ιράν «μιλά σοβαρά» με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα διαπραγματευτεί κάτι αποδεκτό, στο ευρύτερο πλαίσιο της άσκησης πίεσης που ασκεί στη χώρα.

Επίσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε το Σάββατο πως η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο απότ η Βενεζουέλα και όχι από το Ιράν. «Έχουμε κάνει ήδη αυτή τη συμφωνία, το concept της συμφωνίας», δήλωσε σχετικά.

Ο Iρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο Τραμπ αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν θα διατάξει ή όχι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι επισκέφθηκε χθες Σάββατο την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο ΥΠΕΞ. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ είχαν πει στο Νέο Δελχί ότι θα μπορούσε σύντομα να επανεκκινήσει τις αγορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα για να βοηθηθεί στην αντικατάσταση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, επικαλούμενο τρία άτομα με γνώση επί του θέματος. Η Ινδία δεν εισάγει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, μα έγινε μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, που οδήγησε σε κυρώσεις οι οποίες κατέβασαν την τιμή του. Ο Τραμπ τον Αύγουστο είχε διπλασιάσει τους δασμούς σε εισαγωγές από την Ινδία στο 50% προκειμένου να ασκήσει πίεση στο Νέο Δελχί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και νωρίτερα μέσα στον μήνα είπε ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν ξανά αν δεν περιόριζε τις αγορές.

Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υπέδειξε τον Ιανουάριο ότι οι επιπλέον δασμοί 25% στα ινδικά προϊόντα θα μπορούσαν να αρθούν, δεδομένου αυτού που χαρακτήρισε ως απότομη μείωση στις ινδικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ τον Μάρτιο του 2025 είχε επιβάλει επίσης 25% δασμούς σε χώρες που αγόραζαν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μεταξύ αυτών και στην Ινδία. Αυτή την εβδομάδα η αμερικανική κυβέρνηση προέβη σε άρση κάποιων κυρώσεων στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας για να διευκολύνει την πώληση του αργού πετρελαίου της από αμερικανικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP