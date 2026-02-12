Ο Αντώνιος Σπύρου Κωνσταντίνου, ένας κύριος από τη Λάρνακα της Κύπρου που λατρεύει να απαγγέλει τους στίχους δημοφιλών ελληνικών αλλά και ξένων τραγουδιών με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Μάλιστα οι συγκλονιστικές του ερμηνείες έχουν γίνει viral και έχουν γνωρίσει την αποθέωση ακόμα και από τους καλλιτέχνες που τραγούδησαν αρχικά τις γνωστές αυτές επιτυχίες. Παραδείγματος χάριν, ο τρόπος που απέδωσε το «Φέρτο-Πάρτο, Φέρτο-Πάρτο, Φέρτο-Πάρτο, Φέρτοοοο», του Akylas, ενός εκ των υποψηφίων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην φετινή Eurovision, του έκανε το εξής σχόλιο: «σου έπεσε αυτό» (έδειχνε τη χρυσή κορώνα ενός βασιλιά).

Ο κύριος Αντώνης απαγγέλει-τραγουδάει ακομπλεξάριστα περίπου A cappella (η μουσική ακούγεται ελάχιστα), σύγχρονα ελληνικά και κυπριακά τραγούδια (από τραπ και ραπ μέχρι λαϊκά) και ήδη πλησιάζει τους 100.000 followers στο TikTok και περίπου τους 30.000 στο Instagram, ανάμεσά τους και μέλη της συντακτικής ομάδας της Ηuffpost.

Ωστόσο, αυτό που κεντρίζει κυρίως το ενδιαφέρον του κοινού είναι η ενασχόληση του με την τραπ. Ο κύριος Αντώνης, διαβάζει, με φοβερή φυσικότητα και κυπριακή προφορά, στίχους που μιλάνε για γκάνια, ναρκωτικά και σεξεργάτριες και το κοινό του τον αποθεώνει.

Πρόσφατα μάλιστα, βίωσε και μια εντυπωσιακή προσωπική δικαίωση αλλά και διεθνή αναγνώριση, όταν τραγούδησε ένα κομμάτι του διάσημου ράπερ Snoop Dogg, το Young, Wild and Free. Ο ίδιος ο θρυλικός ράπερ, το έκανε ριπόστ στο πρόσωπικό του προφίλ στο Instagram, σε μια δημοσίευση που πλησιάζει τις 1.000.000 αναπαραγωγές.

Ο κύριος Αντώνης ευχαρίστησε τον SnoopDog με το εξής μύνημα: «I PROUD YOU INCLUDED MY VIDEO», τουτέστιν «ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ».