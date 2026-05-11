Ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει την τουριστική δραστηριότητα της Κύπρου, προκαλώντας ανησυχία ενόψει της τουριστικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει.

Αβέβαιη η τουριστική περίοδος

Με μειωμένες κρατήσεις, περιορισμό αεροπορικού στόλου και σοβαρά θέματα ασφαλείας, το νησί της Αφροδίτης αντιμετωπίζει μια αβέβαιη τουριστική περίοδο. Και ενώ η Κύπρος παρουσίαζε μία πολύ θετική εικόνα, ενισχυμένη από αρκετά χρόνια ανάκαμψης μετά την πανδημία, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ξαφνικά παγώσει το τοπίο.

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα της στρατιωτικής κλιμάκωσης στο Ιράν, οι κρατήσεις είναι λιγοστές, οι ταξιδιώτες διστάζουν να επισκεφτούν το νησί και οι αεροπορικές εταιρείες αλλάζουν συνεχώς τα προγράμματα τους. Σύμφωνα με τα Hermes Airports, διαχειριστή των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, περίπου 600.000 θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα σχέδια πτήσεων για τη θερινή περίοδο 2026 (Απρίλιος–Οκτώβριος), δηλαδή μείωση περίπου 5% της προβλεπόμενης χωρητικότητας σε σχέση με το 2025.

Οι ταξιδιώτες στρέφονται σε άλλους προορισμούς

Το κυπριακό έδαφος επηρεάζεται άμεσα από τη γεωγραφική του εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή. Σε απόσταση μικρότερη των 300 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ισραήλ και του Λιβάνου, το νησί έχει εκτεθεί έντονα στις περιφερειακές εντάσεις. Στις 2 Μαρτίου, μια επίθεση με drone που είχε στόχο τη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, στο νότιο τμήμα της Κύπρου, επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Τα συγκεκριμένα γεγονότα είχαν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό. Οι αφίξεις επισκεπτών άρχισαν να παρουσιάζουν κάμψη ήδη από τον Μάρτιο, με την πτώση να γίνεται πιο έντονη τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα Hermes Airports, εκτιμάται ότι οι αφίξεις θα μειωθούν συνολικά κατά περίπου 9% κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή κατά περίπου 450.000 λιγότερους τουρίστες.

Η Ένωση Ξενοδόχων Κύπρου κάνει λόγο για πτώση περίπου 40% στις κρατήσεις τον Μάρτιο, μια τάση που συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Χρίστο Αγγελίδη.

Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι ταξιδιώτες στρέφονται σε προορισμούς που θεωρούνται πιο απομακρυσμένοι από περιοχές έντασης, όπως η Ισπανία. Η τάση αυτή ενδέχεται να διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα. Στη Γαλλία, οι αρχές εξακολουθούν να συνιστούν στους ταξιδιώτες να «είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους», ενώ η χώρα υποδέχεται περίπου 40.000 Γάλλους επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η Κύπρος απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

Πέρα από τη θερινή περίοδο, το ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την κυπριακή οικονομία. Ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου το 7% του ΑΕΠ σε άμεση προστιθέμενη αξία και αποτελεί έναν από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες του νησιού, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική συνδεσιμότητα.

Μετά τη δυναμική ανάκαμψη της μεταπανδημικής περιόδου, ο κλάδος εκφράζει πλέον ανησυχίες για πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της περιφερειακής αστάθειας στην ευρωπαϊκή τουριστική ζήτηση.

Το 2025, η Κύπρος υποδέχθηκε 4,5 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, σύμφωνα με τη CYSTAT, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2019, που ήταν περίπου 4 εκατομμύρια. Σε Λάρνακα και Πάφο, οι αρχές προσδοκούν σε σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η τουριστική δραστηριότητα στο νησί εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις στη γεωπολιτική ένταση της περιοχής.

Πηγή : lefigaro.fr

