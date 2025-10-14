Η Ρωσία θα είναι σε θέση να παρατάξει μέχρι και περίπου δύο εκατομμύρια εφέδρους στην Ουκρανία αν χρειαστεί, βάσει τροποποιήσεων στη σχετική νομοθεσία που αναμένεται να περάσουν από το κοινοβούλιο- παρέχοντάς της μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στην αύξηση των δυνάμεών της στο μέτωπο.

Εν μέσω του σκληρού πολέμου φθοράς, που χαρακτηρίζεται από βαριές απώλειες και στις δύο πλευρές, μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να ανανεώσει και να μεγαλώσει τη δύναμη της Ρωσίας στην Ουκρανία- για την οποία έχει πει ότι αριθμεί 700.000 στρατιώτες- καλώντας εφέδρους οι οποίοι έχουν εθελοντικά υπογράψει συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Βάσει της σχετικής τροποποίησης θα μπορούσαν να κληθούν έφεδροι και εν καιρώ ειρήνης και όχι μόνο με στρατιωτικό νόμο ή ενώ έχει κηρυχθεί πόλεμος. Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία χαρακτηρίζει την εισβολή της στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι «πόλεμο». Σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στον Πούτιν να αποφύγει άλλο έναν γύρο επιστράτευσης- ενός μέτρου που δεν είναι καθόλου δημοφιλές και οι αρχές προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν: Υπενθυμίζεται πως η μερική επιστράτευση του Σεπτεμβρίου του 2022 «πυροδότησε» κύμα φυγής στη χώρα, με δεκάδες χιλιάδες Ρώσους να εγκαταλείπουν τη χώρα.

Επίσης θεωρείται πως το κόστος θα είναι χαμηλότερο για το ρωσικό κράτος, που αυτή τη στιγμή πληρώνει υψηλούς μισθούς για να προσελκύει εθελοντές να υπογράψουν συμβόλαια στον ρωσικό στρατό και να τους στείλει να πολεμήσουν στην Ουκρανία- μια κίνηση η οποία έχει ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Οι έφεδροι, που καλούνται ετησίως για στρατιωτική εκπαίδευση και πληρώνονται όταν λείπουν από τις κανονικές τους δουλειές, θα λαμβάνουν επιπλέον χρήματα αν κληθούν με βάση τους νέους όρους και συνθήκες που ορίζονται στις τροπολογίες, σύμφωνα με το RBC και κρατικά ΜΜΕ, που είδαν αντίγραφο των προτεινόμενων αλλαγών. Τo RBC είπε ότι βάσει του προσχεδίου οι έφεδροι δεν θα μπορούσαν να σταλούν στον πόλεμο για πάνω από δύο μήνες κάθε φορά.

Ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, αναπληρωτής πρόεδρος της ρωσικής κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας, είπε πως οι αλλαγές θα επέτρεπαν στους εφέδρους – για τους οποίους ο ίδιος και άλλοι βουλευτές είπαν ότι είναι περίπου δύο εκατομμύρια- να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι τώρα. «Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, μα είναι αυτή τη στιγμή στην εφεδρεία» είπε σχετικά.

Περαιτέρω τροπολογία θα επέτρεπε την ανάπτυξή τους στο εξωτερικό. Μόλις αλλάξει ο νόμος (κάτι που θεωρείται βέβαιο πως θα γίνει, δεδομένου του τρόπου που λειτουργεί η ρωσική πολιτική), ο Πούτιν θα μπορούσε να επιλέξει να στείλει τις επιπλέον δυνάμεις στο Σούμι και το Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας.

Με πληροφορίες από Reuters