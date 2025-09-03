Το μηχανοκίνητο γιοτ «Dolce Vento», μήκους 23,9 μέτρων, ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγη ώρα αργότερα, αμέσως μετά την καθέλκυσή του στο Ερεγκλί της Τουρκίας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30 της 2ας Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου που εδρεύει ανάμεσα σε Κωνσταντινούπολη και Σαμψούντα, στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ, τις οποίες επικαλείται η ιστοσελίδα Βoat Ιnternational, ένα φερόμενο πρόβλημα σταθεροποίησης προκάλεσε τη βύθιση του «Dolce Vento», που στα ιταλικά σημαίνει «Γλυκός Άνεμος», σε βάθος 7 μέτρων, λίγο μετά την είσοδό του στο νερό.

Βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό, δείχνει το γιοτ να γέρνει επικίνδυνα στο πλάι και να βυθίζεται στα νερά, ενώ οι επιβαίνοντες πηδούν στη θάλασσα μέσα σε πανικό για να σωθούν.

Στιγμιότυπα καταγράφουν έναν άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού, ο οποίος βίωσε στιγμές απόλυτης απόγνωσης, να στέκεται στο πλάι του σκάφους καθώς εκείνο βυθίζεται. Τελικά, αναγκάστηκε και εκείνος να πηδήξει στο νερό και να κολυμπήσει βιαστικά προς την ακτή.

Ευτυχώς, δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός.

Το σκάφος είχε κατασκευαστεί μέσα σε περίπου πέντε μήνες στα ναυπηγεία Μεντ Γιλμάζ, προτού παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του στην Κωνσταντινούπολη.