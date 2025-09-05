O Tζιόρτζιο Αρμάνι στην παρουσίαση των δημιουργιών του για Ανοιξη/καλοκαίρι 2025 στη Νέα Υόρκη/REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι επεκτάθηκε πέρα από τη μόδα και στον κόσμο των σούπερ γιοτ, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό σε πολύ κόσμο. Ο θρυλικός σχεδιαστής έχει σχεδιάσει ένα 72 μέτρων πολυτελές σκάφος αποτέλεσμα της συνεργασίας του με την Admiral στο πλαίσιο του Project Metamorphosis, το οποίο θα κάνει φέτος το ντεμπούτο του στο Monaco Yacht Show.

Η Admiral, που ανήκει στον όμιλο The Italian Sea Group, ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με τον διάσημο σχεδιαστή, στο πλαίσιο του Project Metamorphosis.

Το εντυπωσιακό σκάφος μήκους 72 μέτρων απέκτησε νέο ιδιοκτήτη μόλις πέρυσι και αποτελεί το πρώτο από μια αποκλειστική σειρά δύο γιοτ σχεδιασμένων από τον Αρμάνι.

Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιηθεί φέτος στο Monaco Yacht Show.

Χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστες γεωμετρικές γραμμές και σατινέ χρυσή απόχρωση, στοιχεία που αντανακλούν την οραματική αισθητική του δημιουργού.