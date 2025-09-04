Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ένας από τους διασημότερους κι εμβληματικότερους σχεδιαστές μόδας παγκοσμίως με ιδιοφυές επιχειρηματικό μυαλό, Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας του που έγινε την Πέμπτη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη μόδα παγκοσμίως, «έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές της και τα ποικίλα και συνεχώς μεταβαλλόμενα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη», αναφέρει η εταιρεία.

«Με τα χρόνια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα όραμα που εκτεινόταν από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, προβλέποντας τις εποχές με εξαιρετική σαφήνεια και ακρίβεια. Τον καθοδήγησε μια ανεξάντλητη περιέργεια και μια εστίαση στο παρόν και τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, καθιέρωσε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθιστώντας τον μια αγαπημένη και σεβαστή προσωπικότητα για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους», συνεχίζει.

«Σε αυτήν την εταιρεία, νιώθαμε πάντα μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησαν όσοι ίδρυσαν και έθρεψαν αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση», σχολίασαν οι εργαζόμενοι και η οικογένειά του και πρόσθεσαν:

«Αλλά, ακριβώς στο πνεύμα του, εμείς οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν με τον κ. Armani, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε ό,τι έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Προβλήματα υγείας

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Τζόρτζιο Αρμάνι είχε προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό καιρό και αναγκάστηκε να απουσιάσει από τις παρουσιάσεις στην Εβδομάδα Μόδας Ανδρικής Ενδυσης στο Μιλάνο τον περασμένο Ιούνιο. Ηταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που συνέβη κάτι τέτοιο.

Γνωστός ως «Re Giorgio» – Βασιλιάς Giorgio – ο σχεδιαστής ήταν γνωστός για την επίβλεψη κάθε λεπτομέρειας της συλλογής του και κάθε πτυχής της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση μέχρι το φτιάξιμο των μαλλιών των μοντέλων πριν εμφανιστούν στην πασαρέλα.

Λαϊκό προσκύνημα – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Σαββατοκύριακο θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό κύκλο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Συγκεκριμένα, η αίθουσα αποχαιρετισμού θα είναι ανοιχτή από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στη Via Bergognone 59, στον χώρο του Armani/Teatro. Σύμφωνα με τη ρητή επιθυμία του η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».

Μια αμύθητη περιουσία

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000 είχε δηλώσει φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, είχε ανακηρυχθεί ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Ενας τιτάνας της μόδας

Ο Αρμάνι γεννήθηκε το 1934 στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας. Σπούδασε αρχικά ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του και υπηρέτησε στο στρατό, εργαζόμενος στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνα.

Η πορεία του στη μόδα ξεκίνησε αργότερα, όταν το ενδιαφέρον του στράφηκε στη φωτογραφία, την αισθητική και την ένδυση. Το 1975 ίδρυσε την εταιρεία «Armani», η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα brands στον κόσμο.

Η φήμη του στηρίχθηκε στα ανδρικά κοστούμια με αυστηρή αλλά ανεπιτήδευτη γραμμή, που άλλαξαν την εικόνα της επαγγελματικής ενδυμασίας στη δεκαετία του ’80.

Παράλληλα, η εταιρεία του επεκτάθηκε στην υψηλή ραπτική, στα αξεσουάρ, στην εστίαση και στη διακόσμηση ξενοδοχείων, διαμορφώνοντας έναν ολόκληρο τρόπο ζωής.

Προσωπική ζωή

Ο Αρμάνι είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον σχεδιαστή μόδας Σέρτζιο Γκαλέοτι, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1985, ενώ σε συνέντευξή του στο Vanity Fair είχε αναφέρει ότι διατηρούσε σχέσεις και με άνδρες και γυναίκες. Σύμφωνα με την οικογένεια του Αρμάνι, στην ιδιωτική του ζωή περνούσε πολύ χρόνο στο γιοτ του, μήκους άνω των 60 μέτρων, και λάτρευε την ιστιοπλοΐα.