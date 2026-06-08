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Ο Ολυμπιακός σε ένα θεαματικό αλλά και επεισοδιακό στο τέλος παιχνίδι κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο game 3 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, κάνοντας το 2-1 στην σειρά. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν από το -15, μειώνοντας στους τέσσερις με τον Γκραντ, ωστόσο δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ανατροπή και πλέον χρειάζονται οπωσδήποτε νίκη για να στείλουν την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.

Το παιχνίδι:

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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν ισορροπημένα το παιχνίδι, με τους Πειραιώτες να έχουν το προβάδισμα μετά το τρίποντο του Γουόκαπ (13-9) και τους «πράσινους» να κάνουν ένα γρήγορο 4-0 σερί ισοφαρίζοντας χάρη στο καλάθι του Ναν (13-13, 6′).

Στην συνέχεια το «τριφύλλι» αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο αμυντικό ριμπάουντ, ο δραστήριος Φουρνιέ έγινε διψήφιος (10π.) από νωρίς και ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε από την περιφέρεια κάνοντας το 27-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός μείωσε την διαφορά, με τον Μήτογλου να ευστοχεί πίσω από τα 6.75 (31-30), ενώ οι παίκτες του Αταμάν βελτιώθηκαν αισθητά στον τομέα των ριμπάουντ. Ακολούθως ο Γκραντ έβαλε μπροστά την ομάδα του (36-38) και ο Ερναγκόμεζ (10π.) με τρίποντο έκανε το +3 (38-41, 18′). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τον Βεζένκοφ (12π.) και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (47-45) με τον Σορτς να ευστοχεί στο λέι απ με την λήξη του χρόνου, αλλά τον Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί υποβασταζόμενος εξαιτίας τραυματισμού.

Στην τρίτη περίοδο οι παίκτες του Μπαρτζώκα έφτασαν για ακόμα μια φορά στο +8 μετά το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ (57-49), ωστόσο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα με τον Σορτς, ο οποίος πέτυχε έξι διαδοχικούς πόντους (57-55). Ο Ολυμπιακός απάντησε επίσης με τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ (19π.), με τον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» να σκοράρει κάτω από το καλάθι στο φινάλε, διαμορφώνοντας το 70-62 της τρίτης περιόδου.

«Καυτός» Φουρνιέ και στο +15 ο Ολυμπιακός

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά μετά το καλάθι του Βεζένκοφ (20π.) στο ποστ κόντρα στον Ναν, με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται να βρει λύσεις στην επίθεση και τον «καυτό» Φουρνιέ να ευστοχεί και πάλι από την περιφέρεια για το +13 (77-64), ξεσηκώνοντας την «ερυθρόλευκη» κερκίδα.

Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, επέστρεψε ξανά το «τριφύλλι»

Ο Γάλλος συνέχισε να είναι εύστοχος πίσω από τα 6.75 και έφτασε τους 27 πόντους για το +15 της ομάδας του (83-68, 34′). Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός έκανε επιμέρους σκορ 9-1 και ο Λεσόρ με ωραίο καλάθι στο ποστ μείωσε σε 84-77. Μάλιστα, το «τριφύλλι» μείωσε ακόμα περισσότερο, με τον Γκραντ να σκοράρει για τρεις σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό (88-84, 38′), δίνοντας στο παιχνίδι νέο ενδιαφέρον.

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Ο Ολυμπιακός όμως έκανε νέο σερί 5-0 με τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ, κάνοντας το 93-84 στα 90 δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Εύστοχος ήταν και ο Χέις Ντέιβις από την περιφέρεια (93-87) με τους παίκτες του Αταμάν να μην το βάζουν κάτω.

Τεχνική ποινή ο Αταμάν που αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες

Στα 51 δευτερόλεπτα οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι μετά από διαμαρτυρίες του Αταμάν, ο οποίος δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε. Ο Τούρκος προπονητής έγινε έξαλλος μετά από ένα φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέις Ντέιβις που δεν δόθηκε και στην εξέλιξη της φάσης ο Ολυμπιακός σκόραρε στον αιφνιδιασμό με τον Βεζένκοφ για το 96-87. Φυσικά ο χρόνος που έμενε δεν ήταν αρκετός για το «τριφύλλι» που θέλει οπωσδήποτε νίκη στην T-Center για να στείλει την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92

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