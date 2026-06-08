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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου οι Αρχές του νοτιοανατολικού Λονδίνου, μετά την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή Μπέρμοντσεϊ, η οποία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:30 τοπική ώρα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην οδό Landmann Way. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

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Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από τη βρετανική πρωτεύουσα, με το νέφος να είναι ορατό από πολλές περιοχές του Λονδίνου.

A recycling centre in Bermondsey on Fire pic.twitter.com/X1MuzZQjxT June 8, 2026

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις από τους πυροσβεστικούς σταθμούς του Ντέπτφορντ, του Όλντ Κεντ Ρόουντ, του Γκρίνουιτς και άλλων γειτονικών περιοχών. Η επιχείρηση παρουσιάζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς το κέντρο ανακύκλωσης βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κεντρική σιδηροδρομική γραμμή.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιείται εξειδικευμένος εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων δύο τηλεσκοπικές κλίμακες ύψους 32 μέτρων, που επιτρέπουν στους πυροσβέστες να επιχειρούν από μεγάλο ύψος και να περιορίζουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Η National Rail ανακοίνωσε ότι δρομολόγια προς, από και μέσω του σταθμού London Bridge έχουν ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή εκτραπεί, ενώ οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των επιβατών αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις βραδινές ώρες.

Εκπρόσωπος της Thameslink δήλωσε ότι «λόγω πυρκαγιάς σε ακίνητο κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ London Bridge και Dartford, όλες οι γραμμές έχουν αποκλειστεί». Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

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Everyone and their grandmother has come out to watch the waste management building fire in Southwest London pic.twitter.com/KSLCVc5Go6 — TW!?K (@imcxllumbtw) June 8, 2026

Avoid Surrey Canal Road and surrounding area due to a huge fire – looks like the business park pic.twitter.com/fEKT9zysv1 — Emma-Lou (@EL_James74) June 8, 2026

«Παρακαλούμε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που έχει εξαπλωθεί στην ατμόσφαιρα, οι Αρχές εξέδωσαν επιπλέον οδηγίες προς τους κατοίκους των γύρω περιοχών, συστήνοντας να παραμείνουν στα σπίτια τους και να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

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«Εξαιτίας της σημαντικής ποσότητας καπνού στην περιοχή, οι κάτοικοι καλούνται να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian

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