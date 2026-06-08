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Ένα τραγικό οικογενειακό δράμα εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου στη συνοικία Canoga Park, στην περιοχή του San Fernando Valley στο Λος Άντζελες, όταν ένας πατέρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τους δύο δεκάχρονους δίδυμους γιους του, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και δώσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το Fox LA, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο περίπου στις 7:15 το απόγευμα, έπειτα από κλήση για σοβαρό περιστατικό σε κατοικία της περιοχής. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, βρήκαν συγγενείς της οικογένειας σε κατάσταση σοκ έξω από το σπίτι.

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Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης. Η μητέρα των παιδιών φέρεται να άκουσε ξαφνικά δύο πυροβολισμούς και έσπευσε σε ένα υπνοδωμάτιο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις αρχές, όταν μπήκε στο δωμάτιο, ο πατέρας των αγοριών την σημάδεψε με πιστόλι. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από πυροβολισμό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας έστρεψε το όπλο εναντίον του εαυτού του και αυτοκτόνησε. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του πατέρα και των δύο δίδυμων αγοριών επί τόπου.

FATHER KILLS TWIN SONS AGED 10 THEN HIMSELF IN MURDER SUICIDE AT FAMILY HOME IN CANOGA PARK CALIFORNIA



An unidentified man shot dead his 10 year old twin sons inside their home in Canoga Park California around 7.15pm on Sunday seven June 2026 before turning the gun on himself.… pic.twitter.com/i5TBzA59yR — G R I F T Y (@GriftReport) June 8, 2026

«Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Δύο μικρά παιδιά και ένας πατέρας. Πρόκειται για μια οικογένεια. Κανείς δεν αξίζει να βιώσει κάτι τέτοιο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ABC7 Eyewitness News.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από ABCla