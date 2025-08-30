Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα σούπερ γιότ παγκοσμίως, έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο της Νάουσας στην Πάρο, προκαλώντας θαυμασμό σε τουρίστες και κατοίκους.

Το εν λόγω γιοτ, γνωστό ως «Οpera», είναι το πλωτό «παλάτι» του Σεϊχη και μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν.

Αποτελεί τεχνολογικό και κατασκευαστικό θαύμα της εταιρείας Lurssen της Γερμανίας, έχει μήκος 146 μέτρα, δυνατότητα φιλοξενίας 48 ατόμων σε 24 πολυτελείς σουίτες και διαθέτει 80 άτομα προσωπικό.

Το γιοτ πλέει υπό σημαία νησιών Κέιμαν, αναπτύσσει ταχύτητα έως 20 κόμβους και διαθέτει ελικοδρόμια, πισίνες, beach club και πολλές άλλες υπηρεσίες χλιδής και απόλυτης άνεσης καθώς αποτελεί μέσο θαλάσσιας αναψυχής μόνο για πολυεκατομμυριούχους.

Πηγή: parianostypos