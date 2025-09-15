Ένα κοπάδι όρκες επιτέθηκε σε τουριστικό ιστιοφόρο ανοιχτά της Πορτογαλίας, βυθίζοντάς το το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην παραλία Fonte da Telha, όταν οι όρκες άρχισαν να καταδιώκουν το σκάφος και στη συνέχεια να το χτυπούν επανειλημμένα, προκαλώντας αναστάτωση στους πέντε επιβάτες, σύμφωνα με τη Daily Mail. Το ιστιοφόρο, που ανήκε στον ναυτικό όμιλο Nautic Squad, έγειρε επικίνδυνα και τελικά βυθίστηκε.

Την ίδια ημέρα, ένα δεύτερο σκάφος βόρεια του Κασκαΐς, με τέσσερις επιβαίνοντες, χρειάστηκε επίσης βοήθεια όταν συνάντησε το ίδιο κοπάδι όρκων.

Και οι εννέα άνθρωποι που βρίσκονταν στα δύο σκάφη διασώθηκαν από άλλα τουριστικά σκάφη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, δήλωσε πως το δικό του σκάφος συμμετείχε σε εκδρομή παρατήρησης δελφινιών όταν είδε τις τέσσερις όρκες να πλησιάζουν. Παρά την προσπάθεια ρυμούλκησης του ιστιοφόρου, αυτή δεν απέδωσε, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι επιθέσεις όρκων στα ιστιοφόρα της περιοχής έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Από το 2019, έχουν καταγραφεί πολλές τέτοιες επιθέσεις, κυρίως στο πηδάλιο των σκαφών. Μεταξύ 2020 και 2023 σημειώθηκαν περίπου 500 περιστατικά: κανένα δεν οδήγησε σε τραυματισμούς, ωστόσο περίπου το 20% των σκαφών υπέστη ζημιές, με αρκετά να καταστρέφονται ολοσχερώς.