Υπάρχει λόγος που οι όρκες χαρακτηρίζονται «φάλαινες -δολοφόνοι», όπως αποδεικνύει και το βίντεο που κατέγραψε μια επίθεση των κορυφαίων αρπακτικών με θύμα ένα μεγάλο λευκό καρχαρία στον Κόλπο της Καλιφόρνια.

Στα πλάνα που κατέγραψαν επιστήμονες με τη βοήθεια drone διακρίνεται ένα κοπάδι από όρκες να σκοτώνει νεαρούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες αναποδογυρίζοντάς τους και στη συνέχεια μέσα σε μόλις 5 λεπτά να αποσπούν το λιπώδες συκώτι του θύματός τους και να το μοιράζονται.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην επιθεώρηση Frontiers in Marine Science, οι όρκες εκτελούν τον ελιγμό αναποδογυρίσματος για να διευκολύνουν την πρόσβαση και την καταβρόχθιση του λιπαρού, πλούσιου σε ενέργεια συκωτιού του λευκού καρχαρία. «Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί απόδειξη της προηγμένης νοημοσύνης, της στρατηγικής σκέψης και της εξελιγμένης κοινωνικής μάθησης που έχουν οι όρκες», δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος Έρικ Χιγκέρα-Ρίβας. «Οι τεχνικές κυνηγιού μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέσα στις ομάδες τους».

Οι όρκες κυνηγούν σαν αγέλη λύκων τα θύματά τους

Οι όρκες είναι διπλάσιες σε μήκος, τρεις φορές βαρύτερες από τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες και ξαιρετικά έξυπνες και ψυχρές δολοφόνοι, ικανές να συντονίζουν τακτικές κυνηγιού σαν αγέλη λύκων. Αναποδογυρίζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν καρχαρία τον φέρνουν σε μια κατάσταση που ονομάζεται «τονική ακινησία», δηλαδή αποπροσανολίζοντας και παραλύοντάς τον.

Αυτή η προσωρινή κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να εξάγουν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι του και πιθανώς να καταναλώσουν και άλλα όργανα, πριν εγκαταλείψουν το υπόλοιπο κουφάρι», δήλωσε ο Χιγκέρα-Ρίβας.